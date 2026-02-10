Telefónica Chile ya tiene nuevo dueño: Tigo y el fondo francés NJJ

La compañía de telecomunicaciones con sede en Luxemburgo Millicom International Cellular, que opera bajo el nombre de Tigo; y el fondo de inversión francés NJJ compraron la operación en Chile de la española Telefónica, por un total de US$1.215 millones y en una "transacción estructurada con un pago inicial de cierre de $50 millones (de dólares) y una contraprestación adicional de hasta $150 millones basada en la creación de valor estructural y no garantizada por Millicom".

Así, NJJ y Millicom adquieren toda la propiedad de Telefónica en Telefónica Chile, que representa el 99,4% de la compañía, y en una sociedad que se reparte en 51% de NJJ y 49% de Millicom.

Millicom detalló que el pago adicional de hasta 150 millones será "en función de la creación de valor estructural (...) incluida su deuda existente, se pagarán con sus flujos de caja y no están garantizadas" por el nuevo controlador.

Además, la sociedad incluye una opción de compra para que Millicom pueda adquirir la participación de NJJ después del quinto y sexto año tras el cierre; y si no se ejerciera, será NJJ la que podrá adquirir el 49% de la participación de su socio.

Asimismo, los compradores explicaron que "Telefónica deberá aportar 79 mil millones de pesos que serán destinados a satisfacer ciertos pagos y a asegurar la estabilidad del balance".

"Aunque Millicom tendrá inicialmente una participación minoritaria, la compañía operará el negocio desde el primer día y aplicará el manual operativo de Millicom para estabilizar y fortalecer el activo, aprovechando su amplia experiencia regional", añadió un comunicado.