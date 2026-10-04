[VIDEO] Insólito: Plantel de Libia sub 20 reclamó por correcto fuera de juego ante Túnez

La selección sub 20 de Libia protestó una decisión arbitral en el cierre de su empate 1-1 ante Túnez, por las Eliminatorias para la Copa Africana de Naciones Juvenil 2027. El juez de línea anuló un avance que podía terminar con el arco vacío, aunque la jugada quedó invalidada por una posición de fuera de juego. La llamativa secuencia se hizo rápidamente viral.

El episodio ocurrió durante el tiempo de descuento, cuando el conjunto tunecino buscaba el gol de la victoria mediante un saque de esquina. El arquero Salim Buaskar se había sumado al ataque y avanzó hasta el área rival para intervenir en la ejecución, ante la necesidad de su equipo de conseguir un resultado favorable.

La jugada no produjo el resultado esperado por Túnez. Libia recuperó la pelota y salió con velocidad desde su propio campo. Sus futbolistas interpretaron que disponían de una ventaja numérica, con cuatro atacantes frente a un solo rival de campo, mientras el arquero tunecino se encontraba lejos de su arco.

El balón salió del área luego de un rebote y llegó a un jugador libio que lanzó el pase hacia un compañero ubicado en campo contrario. El atacante tenía la posibilidad de quedar frente a una portería sin arquero, pero el asistente levantó la bandera antes de que pudiera rematar. La decisión generó protestas inmediatas. Jugadores y miembros del cuerpo técnico de la selección libia cuestionaron el fallo y se acercaron al árbitro para reclamar.

El juez principal mostró varias tarjetas amarillas a raíz de esas reacciones. Las imágenes de la jugada indicaron que el asistente aplicó correctamente la regla. El delantero de Libia había superado la línea de mitad de cancha al momento del pase y solo tenía por delante a un futbolista rival entre su posición y la línea de gol.