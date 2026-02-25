Síguenos:
Escucha aquí ▼
Escuchar Radio Dulce Patria en vivo
Escuchar Radio Cooperativaciencia en vivo
Escuchar Radio Cooperativa en vivo
Despejado
Santiago26.8°
Humedad21%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos
Tópicos: Deportes | Fuera de Juego

[VIDEO] Snoop Dogg visitó por primera vez a Swansea City y recibió gran bienvenida de los hinchas

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

El rapero estadounidense estuvo presente en el duelo ante Preston.

[VIDEO] Snoop Dogg visitó por primera vez a Swansea City y recibió gran bienvenida de los hinchas
contenido de servicio
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

El rapero estadounidense Snoop Dogg, quien es accionista minoritario de Swansea City, visitó por primera vez al equipo en el duelo ante Preston por la Championship y recibió una gran bienvenida por parte de los hinchas.

LEER ARTICULO COMPLETO

Síguenos en Google News
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada