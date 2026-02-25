Tópicos: Deportes | Fuera de Juego
[VIDEO] Snoop Dogg visitó por primera vez a Swansea City y recibió gran bienvenida de los hinchas
Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa
El rapero estadounidense estuvo presente en el duelo ante Preston.
El rapero estadounidense estuvo presente en el duelo ante Preston.
El rapero estadounidense Snoop Dogg, quien es accionista minoritario de Swansea City, visitó por primera vez al equipo en el duelo ante Preston por la Championship y recibió una gran bienvenida por parte de los hinchas.