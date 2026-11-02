Alexandra Litvinova, pareja de Alexis, confesó que "dejó lo que más amaba en la vida"

Alexandra Litvinova, pareja del delantero chileno Alexis Sánchez, utilizó sus historias de Instagram para abrirse a sus seguidores y relatar un complejo episodio que la marcó hace una década.

En ese sentido, la actual modelo rusa recordó: "Este mes se cumplen 10 años desde la última vez que pisé el hielo. Y durante todos estos años he llevado un dolor muy profundo dentro de mí por haber tenido que dejar lo que más amaba en la vida".

Forzada a dejar la alta competencia del patinaje sobre hielo, Litvinova detalló: "Vivía por y para este deporte, y mi sueño era competir en los Juegos Olímpicos. Pero, lamentablemente, tuve que poner fin a mi carrera justo en su mejor momento".

"Tuve que dejarlo por problemas de salud. Entrenaba demasiado y, con el tiempo, empecé a tener problemas cardíacos. Había sido seleccionada para formar parte del equipo nacional de mi país y me exigieron someterme a una operación de corazón", agregó.

"Desafortunadamente, la operación no salió bien y, después de ella, esos mismos médicos nunca más volvieron a darme el alta para competir. Fue una prohibición de por vida", cerró en su relato.

Pese a valorar el presente familiar, Litvinova remató diciendo: "Soy feliz con la vida que tengo ahora. Feliz de haber encontrado otra profesión, de tener mi propia familia y de estar viviendo una etapa completamente diferente de mi vida. Pero hay cosas que nunca terminan de irse".