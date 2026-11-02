Alexandra Litvinova, pareja de Alexis, confesó que "dejó lo que más amaba en la vida"
"Fue una prohibición de por vida", escribió en sus redes sociales.
"Fue una prohibición de por vida", escribió en sus redes sociales.
Alexandra Litvinova, pareja del delantero chileno Alexis Sánchez, utilizó sus historias de Instagram para abrirse a sus seguidores y relatar un complejo episodio que la marcó hace una década.
En ese sentido, la actual modelo rusa recordó: "Este mes se cumplen 10 años desde la última vez que pisé el hielo. Y durante todos estos años he llevado un dolor muy profundo dentro de mí por haber tenido que dejar lo que más amaba en la vida".
Forzada a dejar la alta competencia del patinaje sobre hielo, Litvinova detalló: "Vivía por y para este deporte, y mi sueño era competir en los Juegos Olímpicos. Pero, lamentablemente, tuve que poner fin a mi carrera justo en su mejor momento".
"Tuve que dejarlo por problemas de salud. Entrenaba demasiado y, con el tiempo, empecé a tener problemas cardíacos. Había sido seleccionada para formar parte del equipo nacional de mi país y me exigieron someterme a una operación de corazón", agregó.
"Desafortunadamente, la operación no salió bien y, después de ella, esos mismos médicos nunca más volvieron a darme el alta para competir. Fue una prohibición de por vida", cerró en su relato.
Pese a valorar el presente familiar, Litvinova remató diciendo: "Soy feliz con la vida que tengo ahora. Feliz de haber encontrado otra profesión, de tener mi propia familia y de estar viviendo una etapa completamente diferente de mi vida. Pero hay cosas que nunca terminan de irse".