Presidente Kast se reunió con el líder del partido español de ultraderecha Vox

El Presidente José Antonio Kast se reunió este lunes con el líder del partido español de ultraderecha Vox, Santiago Abascal, en el marco de su viaje a Madrid (España) para participar en la XXX Cumbre Iberoamericana.

El Mandatario inició en Madrid una breve gira europea, "pero con visión de Estado", dijo, para "fortalecer los lazos y las relaciones internacionales" con España y con Italia, que son dos países que invierten de manera "muy importante" en Chile.

En su primera actividad el país europeo, Kast se fotografió sonriente con su esposa junto a Abascal y su mujer, marcando su primera actividad desde que arribó esta mañana a España.

El líder de Vox publicó las fotografías en su cuenta en X, donde mostró su alegría por dar la bienvenida a Madrid a Kast y a la primera dama Pía Adriasola, "amigos y aliados desde hace años", y recordó que es su primer encuentro con el exrepublicano desde que éste llegó a la Presidencia.

El exrepublicano fue anfitrión -en septiembre- del V encuentro regional del Foro de Madrid, una iniciativa auspiciada por Vox para frenar a la izquierda en América Latina.

Medalla Internacional de la Comunidad de Madrid

El Presidente Kast también recibió este lunes la Medalla Internacional de la Comunidad de Madrid a manos de su presidenta, la conservadora Isabel Díaz Ayuso.

En la instancia, el jefe de Estado dijo que Chile está "de vuelta en el mundo" por la seriedad, la responsabilidad antes que el populismo, por el Estado de derecho, el cumplimiento de las normas, la seguridad y por trabajar para una mayor calidad de vida de los ciudadanos.

"Por eso, más comercio, más inversión, una defensa de la libertad, una voz común en el mundo nos harán más fuertes", agregó en su discurso, posterior a la entrega del galardón.

Kast dijo que recibir dicha distinción era un "honor", pues Madrid es hoy una de las regiones más "abiertas, libres y prósperas de Europa", donde caben todos los acentos del español, en alusión a la inmigración hispanoamericana. Y un lugar que "ha demostrado que la libertad sí funciona".

En este sentido, señaló que la medalla la recibe toda una nación porque "ningún chileno que llega a Madrid se siente un extranjero".

El Mandatario también habló de cómo los españoles llevaron el cristianismo a Chile y que debajo de esa historia hay algo más profundo, "una manera de mirar a la persona, la convicción de que cada ser humano tiene una dignidad que ningún poder puede atropellar, que el poder tiene límites y existe para servir a las personas, no para servirse de ellas".

"Nuestro Gobierno tiene una convicción clara: la seguridad es el primer deber del Estado. Y cuando el Estado no cumple ese deber, no pagan los que tienen más, pagan precisamente los más vulnerables, aquellos que tienen menos", aseguró.

Asimismo, enfatizó que "sin seguridad no hay orden. Sin orden no hay paz. Y sin paz no hay libertad. Esa libertad es la que permite levantarse cada día, cada mañana para trabajar, abrir un negocio, invertir sin miedo, y es la que convierte el esfuerzo en prosperidad".

Valoró -además- que España sea "un socio de confianza", quinto inversionista en Chile, con la esperanza de que sea pronto el cuarto.

"Eso es lo que Chile y Madrid comparten hoy, la convicción de que la libertad, el orden, el trabajo construyen el futuro de nuestros pueblos. Ese futuro exige progresar materialmente sin renunciar a los valores que dan sentido a nuestra vida", apuntó.

La Medalla Internacional de Madrid es la máxima distinción honorífica que otorga el Gobierno autonómico madrileño para reconocer a personalidades e instituciones de relevancia internacional por su contribución a los valores universales y su impacto en la sociedad.

Desde su primera edición en 2020, la medalla ha sido concedida a otros líderes latinoamericanos como el argentino Javier Milei o el ecuatoriano Daniel Noboa, además del opositor venezolano Edmundo González.