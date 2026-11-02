Rabat evitó fijar fecha para transparentar decretos de rebaja a abusadores de menores
"Cuando corresponda", fue la postura del secretario de Estado, lo que provocó las críticas de los parlamentarios, que acusan una maniobra para dilatar la entrega de antecedentes.
Esta postura contrasta con sus declaraciones de hace solo diez días, cuando aseguró en la sede legislativa que dichos actos administrativos eran en esencia de carácter público.
La falta de acceso a los documentos mantiene a la Defensoría de la Niñez sin insumos para identificar a las víctimas e implementar medidas de protección inmediatas.