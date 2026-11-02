Rabat evitó fijar fecha para transparentar decretos de rebaja a abusadores de menores

El ministro de Justicia, Fernando Rabat, evitó este lunes comprometer una fecha concreta para transparentar los cuestionados decretos que rebajaron las condenas a delincuentes sentenciados por abuso sexual contra menores de edad, generando un malestar en el Congreso.

"Cuando corresponda", fue parte de la respuesta que dio la autoridad en los pasillos de la sede legislativa en Valparaíso, tras participar en la Comisión de Seguridad de la Cámara Baja.

Pese a la insistencia sobre los plazos para liberar los actos administrativos solicitados formalmente por diversos organismos, el secretario de Estado optó por no fijar un horizonte temporal específico ni otorgar precisiones sobre cuándo liberará la información.

Esta dilación causó molestia en el Congreso, considerando que hace apenas diez días el propio titular de Justicia había asegurado ante los legisladores que estos actos administrativos poseían, en esencia, un carácter público y de libre acceso.

La falta de certez complica el trabajo de la Defensoría de la Niñez, que alertó sobre las dificultades de su labor de protección debido a que desconoce las identidades y los casos específicos de los menores de edad involucrados.

En paralelo, desde la oposición recalcan que el compromiso de liberar los datos únicamente "cuando corresponda" colisiona con los tiempos institucionales del Congreso.

Los parlamentarios fiscalizadores requieren los expedientes para fundar el libelo acusatorio de la acusación constitucional en curso, advirtiendo que los plazos legales son estrictos y no pueden esperar determinaciones discrecionales del Ministerio.