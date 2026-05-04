Alexis Sánchez y su salvador gol: "Son cosas que salen en automático por la experiencia"

Alexis Sánchez completó una buena jornada después de anotar el gol del triunfo para Sevilla, por lo que tras el partido repasó su cometido ante Real Sociedad en el Estadio "Ramón Sánchez Pizjuán", valorando lo hecho para salir de la zona de descenso.

"Me ha tocado siempre jugar finales. Esta instancia en mi vida, me está sirviendo para aprender otras cosas que no es ganar siempre", comentó a la transmisión oficial.

Seguido a ello, el "Maravilla" profundizó: "A mis compañeros los veo que entran nerviosos. Lo analizo y me lo tomo con más calma porque creo que la tranquilidad los va a ayudar a ganar el próximo partido".

Respecto a su anotación, Sánchez expresó: "Son cosas que salen en automático por la experiencia. Estaba en el offside, salí de ahí y (Neal Maupay) me encontró justo en el espacio. Le pegué con el corazón, cruzado".

"Tenemos un grupo fuerte. Hay que estar unidos como familia, cada jugador tiene que dar lo mejor de sí", cerró.