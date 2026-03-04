[ANALISIS] Alexis Sánchez reivindicó su vigencia en Sevilla con goles que valen puntos

El futbolista chileno Alexis Sánchez ratificó su importancia en el plantel profesional de Sevilla tras un inicio de temporada marcado por la efectividad. El club hispalense publicó un informe donde destacó que las intervenciones del atacante nacional en España significaron una cosecha directa de puntos para el equipo que dirige el técnico argentino Matías Almeyda.

El "Niño Maravilla" registró una actuación determinante el pasado domingo en el Estadio La Cartuja durante el empate 2-2 frente a Betis. Con un preciso remate de cabeza, Alexis Sánchez descontó la ventaja rival y se convirtió en el goleador más longevo en la historia de los enfrentamientos entre ambos clubes en Sevilla, alcanzando el récord con 37 años y 72 días, superando la marca del histórico Joaquín Sánchez.

La incidencia del delantero comenzó en la cuarta jornada de la liga española, cuando asistió para el empate definitivo ante Elche. Posteriormente, marcó el tanto de la victoria 2-1 sobre Alavés en el Estadio Mendizorroza. Además, el exjugador de FC Barcelona, Arsenal, Udinese, Olympique de Marsella e Inter de Milán abrió el marcador de penal en la goleada 4-1 propinada al conjunto azulgrana en el Estadio "Sánchez-Pizjuán".

"Obviamente el míster es importante. Cuanto antes esté con nosotros para poder ayudarnos desde el banco, mejor", declaró Alexis Sánchez respecto a la sanción de siete partidos que cumple Matías Almeyda. El chileno asumió la responsabilidad ofensiva del equipo tras superar algunas complicaciones físicas que lo marginaron de las convocatorias iniciales en la ciudad de Sevilla.

Con 858 minutos disputados en 18 partidos, el goleador histórico de la selección de Chile se prepara para enfrentar el tramo final de la temporada. El objetivo de Sevilla se centraen ampliar la distancia con los puestos de descenso, confiando en la experiencia de Alexis Sánchez para liderar un ataque que demostró ser vital para las aspiraciones del club en España.