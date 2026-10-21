¿Cuándo y dónde ver a Alexis en la búsqueda de su primer título con Montreal?

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Alexis Sánchez, delantero chileno de CF Montreal, buscará conquistar su primer título con el conjunto canadiense este miércoles 21 de octubre, cuando enfrente a Forge FC en la final del Campeonato Canadiense 2026.

El compromiso se disputará a las 20:00 horas de Chile (23:00 GMT) en el Estadio Saputo de Montreal, con transmisión en streaming a través de OneSoccer, plataforma que posee los derechos de la competición.

El equipo del "Niño Maravilla" llega a esta definición después de eliminar a Vancouver Whitecaps por un marcador global de 3-2 en semifinales, mientras Forge FC dejó en el camino a FC Supra de Québec por 2-1.

Montreal buscará coronarse campeón después de una complicada campaña en la MLS, donde ocupa el último lugar de la Conferencia Este.

En su último encuentro, Alexis participó en la jugada del gol durante el empate 1-1 ante Seattle Sounders.

El vencedor de la final también obtendrá un cupo para la Copa de Campeones de la Concacaf 2027.