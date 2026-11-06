¿Cuándo y dónde ver a CF Montreal de Alexis Sánchez ante Vancouver Whitecaps en la MLS?

Este sábado 7 de noviembre finaliza la fase regular de la MLS, instancia en la que CF Montreal de Alexis Sánchez disputará como anfitrión en el Saputo Stadium ante Vancouver Whitecaps, buscando cerrar dignamente una pésima campaña.

El partido está programado para las 18:00 horas (21:00 GMT) y solo podrá verse en streaming, exclusivamente por la plataforma Apple TV a través del MLS Season Pass.

La escuadra del tocopillano arriba en el fondo de la tabla de la Conferencia Este con apenas 26 puntos en 33 presentaciones. Con un apenas seis triunfos, ocho empates y 19 derrotas en la liga, además de la derrota por penales ante Forge FC por la final del Campeonato Canadiense.

En el plano individual el aporte de Alexis Sánchez tampoco ayudó, ya que desde su presentación el atacante chileno de 37 años disputó 16 de los 18 partidos posibles, sumando 926 minutos sin goles ni asistencias.

Todos los detalles de este compromiso podrás seguirlos online en Cooperativa.cl.