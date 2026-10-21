Alexis se quedó en la banca y vivió amargo momento en la caída de Montreal en la final Canadiense

CF Montreal cayó por 4-2 en la definición a penales frente a Forge FC tras igualar 1-1 en el Saputo Stadium por la final del Campeonato Canadiense, resultado que privó del título al elenco de Alexis Sánchez en una jornada donde el delantero nacional no vio minutos de juego.

En un duelo marcado por la ausencia del tocopillano en la alineación estelar, el conjunto forastero tomó la ventaja con un cabezazo de Antoine Batisse (45+6') justo antes del descanso.

No obstante, Daniel Ríos emparejó las cifras al inicio del complemento (49') y dio la ilusión al elenco del "Maravilla" antes de que sufriera la expulsión de Brayan Vera (54').

Pese a realizar el trabajo como suplente durante todo un cotejo que se extendió hasta el alargue, Sánchez se alistó para ingresar a la cancha a los 120 minutos con miras a la tanda decisiva, pero el árbitro finalizó el partido de forma puntual sin dar tiempo de descuento.

En la definición a penales, los fallos de Prince Owusu y Hennadii Synchuk condenaron a los dirigidos por Philippe Eullaffroy, quien protagonizó incluso un intercambio de palabras con el ariete nacional por su tardío ingreso.

Así las cosas, el cuadro de Hamilton celebró su primer título en esta categoría mientras que CF Montreal sumó su cuarto subcampeonato y el segundo consecutivo tras caer en la final de 2023. La última vez que festejó fue en 2021 ante Toronto.