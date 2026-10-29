DT de CF Montréal disparó contra Alexis y los refuerzos tras dura goleada: "No nos han ayudado"

Una noche para el olvido protagonizó el CF Montréal de Alexis Sánchez, luego de sufrir una contundente goleada por 4-0 a manos de Charlotte FC, resultado que desató la furia de su entrenador, Philippe Eullaffroy, quien lanzó duros cuestionamientos hacia los fichajes recientes del club, incluido el atacante tocopillano.

El delantero de la selección chilena comenzó el encuentro como suplente e ingresó a la cancha en el minuto 63, cuando su escuadra ya se encontraba en desventaja, sin poder revertir la debacle futbolística que selló el abultado marcador en contra.

Finalizado el compromiso, el estratega del conjunto canadiense no eludió la autocrítica y apuntó con nombre y apellido a la escasa contribución de los refuerzos que arribaron para elevar el nivel del plantel.

"Los recién llegados no nos han ayudado, salvo quizás Olger (Escobar)", disparó sin rodeos Eullaffroy en conferencia de prensa, dejando en evidencia su disconformidad con el aporte entregado por el histórico goleador de La Roja y sus nuevos compañeros.

En esa misma línea, el técnico profundizó en el descalabro defensivo y no dudó en catalogar como una pesadilla el tramo final del encuentro en el que participó el atacante nacional.

"De cuatro goles, tres fueron para el rival debido a errores individuales. Los últimos 30 minutos fueron un completo desastre", sentenció con evidente molestia el adiestrador del conjunto quebequense.