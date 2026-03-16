"El tiempo pasa muy rápido": Alexis recordó su paso por el Camp Nou

El delantero chileno Alexis Sánchez aprovechó la visita de Sevilla a Barcelona el fin de semana y usó sus redes sociales para recordar su historia en el legendario Estadio Camp Nou.

"El tiempo pasa muy rápido. Pero siempre es lindo volver al Camp Nou. Lindos recuerdos", escribió el tocopillano junto a un set de imágenes.

En ellas aparece vistiendo la camiseta de Sevilla, de Arsenal, de Manchester United y del mismo FC Barcelona.