Prensa uruguaya afirmó que el plantel se rebeló contra Marcelo Bielsa

La previa de Uruguay ante España en el Mundial sumó un fuerte capítulo fuera de la cancha, luego que la prensa uruguaya afirmara que parte del plantel se rebeló contra Marcelo Bielsa en medio del complejo momento que atraviesa la selección celeste.

De acuerdo a lo informado por El Espectador, referentes como Federico Valverde, Sergio Rochet, Manuel Ugarte y Rodrigo Bentancur le manifestaron su molestia al entrenador argentino por la intensidad de las prácticas y por la forma en que el equipo prepara el decisivo compromiso ante España.

El citado medio sostuvo que los jugadores cuestionaron las cargas de trabajo impuestas por Bielsa, debido al desgaste físico acumulado en el plantel, y también plantearon reparos al esquema con que Uruguay pretende afrontar un duelo clave para sus aspiraciones mundialistas.

La situación aumentó la presión sobre el técnico rosarino, que ya venía enfrentando críticas por el rendimiento de la Celeste y por el ambiente interno del equipo. En ese escenario, Uruguay quedó instalado en una tensa previa ante España, con la necesidad de responder dentro de la cancha y con una interna que vuelve a poner a Bielsa en el centro de la polémica.