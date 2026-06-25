Natasha Kennard fue despedida de Mega tras casi 10 años en el canal

La periodista Natasha Kennard fue desvinculada de Mega luego de casi una década en la estación televisiva.

Tras una ola de despidos en el canal, se confirmó que la salida de la comunicadora, quien se estaba desempeñando como corresponsal desde Londres mientras cursa un posgrado.

Según informó The Clinic, la decisión se concretó antes de que finalizara sus estudios en Reino Unido y formaría parte del proceso de reestructuración que atraviesa el departamento de prensa.

De acuerdo con el citado medio, cuando Kennard se trasladó a Europa ambas partes acordaron modificar sus condiciones laborales, contemplando la posibilidad de que se reincorporara al canal una vez terminado su posgrado y si regresaba a Chile.

Consultados por el medio, la señal privada indicó que a la periodista "se le ofreció un cambio de condiciones contractuales, de acuerdo con el modelo de corresponsales internacionales con el que opera Mega", agregando que su contrato vigente era "poco compatible con sus responsabilidades académicas" y que la propuesta finalmente fue rechazada.

Cabe recordar que Kennard ingresó a Mega a realizar su práctica profesional y durante su paso por la estación integró espacios como "Meganoticias Amanece,Mucho Gusto", el backstage del Festival de Viña 2025 y el programa de investigación "Hasta Cuándo".