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Tópicos: Deportes | Mundial 2026 | Fase Grupal

BBC tiene un simulador para revisar los posibles cruces del Mundial

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

La herramienta permite seguir cómo se va armando el cuadro de eliminación directa, aunque los duelos pueden cambiar después de cada partido.

BBC tiene un simulador para revisar los posibles cruces del Mundial
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Accede aquí al simulador del sitio de la BBC.

El prestigioso medio BBC Sport tiene disponible una herramienta que permite conocer cómo se van armando los posibles cruces de eliminación directa del Mundial 2026, de acuerdo con los resultados que se registran durante la fase grupal.

El simulador actualiza automáticamente el cuadro después de cada partido y, con los marcadores actuales, ya deja ver eventuales duelos de alto impacto desde la primera ronda de eliminación directa.

De todas formas, los cruces cambian constantemente conforme se disputan nuevos encuentros, por lo que el panorama puede modificarse varias veces en los próximos días, especialmente porque aún restan muchos partidos por jugar.

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