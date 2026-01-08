¿Qué piensa Alexis Sánchez sobre posible compra de Sevilla por Sergio Ramos?

En medio de la compleja situación deportiva que atraviesa Sevilla, Alexis Sánchez enfrentó los micrófonos y no eludió uno de los temas que ronda en el ambiente: La intención del histórico Sergio Ramos de comprar el club. El delantero chileno, voz autorizada en el vestuario, entregó su parecer sobre esta opción.

"Sería bueno para el club que alguien venga, que estuvo aquí mucho tiempo. Y ya después, si al club le hace bien y es mejor para el club, bienvenido sea", declaró, valorando el pasado del defensor como canterano y figura histórica de la institución.

Sánchez aprovechó la instancia para recalcar su compromiso actual, más allá de quiénes sean los dueños. "Yo estoy de paso aquí, estoy para ayudar a los jóvenes, estoy de paso para ayudar al club en la situación que está, que no podían comprar jugadores... Vengo para ser un aporte", enfatizó.

El chileno fue más allá y reflexionó sobre el bienestar de la entidad andaluza. "Si alguien quiere venir a comprar un club y sea bien para Sevilla, yo me iré contento, digo 'dejé lo mejor de mí'. Le di una alegría a la afición, a los niños", sentenció.

Su presente y la Selección Chilena

En otro plano, Alexis aseguró sentirse en plenitud física y mental a sus 37 años. "Ahora estoy mentalmente espectacular, físicamente me siento espectacular. ¿Qué le puedo aportar? Tranquilidad al equipo, ayudar si les toca jugar con un equipo grande", explicó.

Finalmente, sobre la Roja, el tocopillano mantuvo su postura de siempre. "Yo siempre he estado disponible, solamente que la selección de Chile está en un proceso... Obviamente que siempre están las ganas de estar en la selección y guiar a los más jóvenes", cerró.