En medio de la incertidumbre respecto al próximo paso en la carrera de Alexis Sánchez, el exarquero y hoy comentarista de TNT Sports, Johnny Herrera, puso una cifra concreta sobre la mesa para que Universidad de Chile intente concretar el arribo del delantero nacional.

El otrora guardameta propuso que el cuadro estudiantil le ofrezca un salario de $50 millones mensuales al tocopillano, quien actualmente percibe un sueldo superior a los $200 millones al mes en Montreal, cuadro de la MLS. Aunque el futbolista chileno tiene vínculo vigente en el conjunto canadiense, su permanencia para la próxima temporada está en duda, especialmente luego de trascender que el club fue puesto a la venta, y posee una cláusula de salida.

Ante ese panorama, Herrera sostuvo que la dirigencia azul debería apostar por tentar al goleador aprovechando el tramo final de su contrato: "Le quedan seis meses de contrato... Yo le ofrezco 50 millones al mes para que se venga a la U".

Asimismo, el exjugador puso en duda que otro club en el extranjero esté dispuesto a mantener los actuales ingresos del atacante, recordando su etapa previa en el fútbol español. "¿Qué otro equipo del mundo, que realmente lo quiera, podría pagarle esa cantidad? Para mí, se fue a Montreal porque era el club que más le ofrecía. En Sevilla ganaba menos de la mitad", sentenció.