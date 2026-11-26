El diputado Daniel Manouchehri (PS) dijo en Cooperativa que el senador Juan Luis Castro debería dejar su puesto como jefe de bancada en medio de la polémica generada por el denominado caso Firmas.

En conversación con El Diario de Cooperativa, el parlamentario sostuvo que "hay que ser muy serio cuando hay una investigación de la justicia, que se están investigando eventuales delitos, por lo tanto lo primero es no bajarle el perfil a lo que ha acontecido. Es una acusación de carácter grave y por lo mismo tiene que ser investigada hasta su total esclarecimiento".

"Lamento que el senador Castro haya involucrado a la presidenta del partido (...) he tenido diferencias muy profundas con la senadora Vodanovic, pero la verdad es que no corresponde cuando se señala que ella es la responsable", manifestó.

Manouchehri recordó que "dentro del Parlamento, la estructura no funciona igual que afuera, el jefe de comité es la máxima autoridad, incluso sobre la autoridad del partido. La presidenta del partido no puede entrar al comité de diputados socialista y empezar a dar órdenes a los funcionarios, entonces la responsabilidad administrativa y política es completamente del jefe de bancada".

"No corresponde bajo ningún punto de vista estar responsabilizando a otras personas, porque la responsabilidad es personal. Si yo soy jefe de bancada y tomo una decisión y reconozco ese error, lo que corresponde es que yo renuncie a ese cargo y ayude un poco a salir de la crisis", recalcó.

Para el diputado, "evidentemente que no están las condiciones para que el senador Castro continúe, yo creo que lo han señalado ya miembros de ese propio comité y uno esperaría que el senador Castro, a propósito de todo lo que se ha generado, renunciase de muto propio, que no tuviesen que hacer una reunión para que todo el mundo le dijese que no continúe".

"Mientras él continúe de jefe de comité, probablemente la crisis va a seguir acentuándose", sentenció.