El Presidente José Antonio Kast presentó este jueves, en la plaza de la Constitución, los alcances del recientemente despachado proyecto de Sala Cuna Universal, cuya tramitación concluyó ayer luego de casi ocho años de discusiones.

El Gobierno celebró la aprobación de la iniciativa con una puesta en escena en el frontis del Palacio de La Moneda, en una ceremonia en la que también participaron los ministro del Trabajo, Tomás Rau; de la Mujer, Judith Marín; y de Educación, María Paz Arzola, quienes lideraron la tramitación legislativa del proyecto.

La iniciativa destaca por la ampliación del acceso a la sala cuna y la eliminación del requisito que exigía proveer este derecho sólo a las empresas que contaban con 20 o más trabajadoras.

Kast: "Buena fórmula para darle sostenibilidad"

Durante su intervención, el Mandatario defendió la fórmula de financiamiento contemplada en el proyecto, afirmando que se busca dar estabilidad a la medida a largo plazo sin recargar a las empresas.

"Más allá de las diferencias que podamos tener de cómo hacerlo, creemos que esto es una buena fórmula para darle sostenibilidad en el tiempo. Y en la medida que las cosas mejoren, como van a mejorar, siempre el apoyo va a ser mayor, pero partamos con la primera infancia", aseveró.

El jefe de Estado respaldó la idea de que el proyecto "tenía que ser universal y no con cargo al empleador, porque hemos ido poniéndole cada día más carga a los emprendedores".

Asimismo, recordó que la tramitación de la Sala Cuna Universal pasó por distintas administraciones: "Todos los gobiernos hicieron intentos, faltaba abrocharlo. Pero esto es una política de Estado que cruzó los gobiernos de Sebastián Piñera, de Michelle Bachelet, de Gabriel Boric, y hoy día ve la luz. Es un día histórico no de este gobierno, sino del Estado de la República de Chile", subrayó.