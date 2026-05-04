Sevilla triunfó ante Real Sociedad con gol de Alexis Sánchez y huyó de la zona de descenso

Después de diez partidos sin anotar, Alexis Sánchez se reencontró con los festejos en un momento vital de la temporada y le dio el triunfo 1-0 a Sevilla como local frente a Real Sociedad durante la fecha 34 de la Liga de España.

En un encuentro donde Gabriel Suazo arrancó como titular y el "Maravilla" fue como suplente, los dirigidos por Luis García tuvieron un primer tiempo en donde fueron muy superiores, pero no lograron traducir eso en el marcador.

Posteriormente, el ingreso del tocopillano en el complemento causó un impacto inmediato (46'). Con la habilitación de Neal Maupay definió cruzado (50') y así marcó el resultado definitivo.

Además de esto, Sánchez también pudo irse con una asistencia luego de dejar solo a un Ruben Vargas (69') que la mandó a las nubes. Así mismo, aunque Lucien Agoumé (79') extendió las cifras, pero la conquista fue anulada por fuera de juego.

Con esto, Sevilla abandonó la zona de descenso al sumar 37 puntos en el decimoséptimo sitio de la tabla, dejando a Alavés complicado con 36. En su próximo desafío visitarán a Espanyol, que marcha decimotercero con 39 unidades, el 9 de mayo.