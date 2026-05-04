Incertidumbre por el precio de los combustibles: Hacienda evita confirmar nueva alza

El ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, evitó confirmar un eventual aumento en el precio de los combustibles esta semana, en medio de proyecciones que anticipan una nueva alza.

La autoridad sostuvo que las estimaciones no son oficiales y que los valores se informan conforme a la ley. "No podemos especular ahora públicamente sobre los precios del día de mañana", afirmó, enfatizando que los cálculos se realizan al momento que corresponde.

En ese contexto, Quiroz señaló que el escenario internacional sigue presionando los precios. "Hoy día fue un mal día, la guerra es de verdad, la guerra existe, la guerra es un problema, hoy día los precios volvieron a subir,", indicó.

Pese a ello, aseguró que el Gobierno cuenta con cierto margen, por encontrarse cerca de los precios internacionales. "Estamos en un plató por haber hecho los ajustes previos que nos permiten tener, pienso, cierto grado de flexibilidad ahora", explicó.

El académico de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile, Jorge Berríos, explicó que "el Gobierno tiene algunos mecanismos para compensar un alza significativa".

"El ministro habló respecto a que se habían ahorrado casi 1.000 millones de dólares y en eso está referido a que si se hubieran compensado el alza de los combustibles o, posiblemente, hacerlo de otra manera, lógicamente el Estado habría tenido que recurrir con fondos para compensar el diferencial de precio que se traspasa a los clientes en términos de los combustibles", explico el académico.

Finalmente, Berríos señaló que "hoy día entramos en un ámbito decisiones más bien políticas que decisiones económicas o financieras".