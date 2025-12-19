[VIDEO] Colo Colo saludó al cumpleañero Alexis Sánchez recordando un golazo a la U

Colo Colo saludó a Alexis Sánchez en su cumpleaños número 37 recordando un gol del "niño maravilla" a Universidad de Chile en el Estadio Monumental en el 2006.

"Uno que sabe de goles en clásicos es el cumpleañero, Alexis Sánchez. Con la camiseta del Cacique fue protagonista de esta maravilla parte de la goleada 4-2 sobre Universidad de Chile", compartieron los albos en redes sociales.

Revisa el momento a continuación: