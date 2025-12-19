Metro está trabajando para darle a U. de Chile "un look completamente renovado"
La céntrica estación "se transformará en una cosa distinta a la que estamos acostumbrados", aseguró a Cooperativa el presidente de la empresa, Guillermo Muñoz.
Las mejoras involucran la iluminación, los revestimientos de las paredes e incluso la disposición de los locales comerciales que están bajo la Alameda.
Muñoz comentó también los avances en la construcción de las líneas 7 y 9: la primera lleva 40% de avance y la segunda inaugurará su primer tramo en 2030.