Metro está trabajando para darle a U. de Chile "un look completamente renovado"

El presidente del directorio de Metro, Guillermo Muñoz, abordó en Cooperativa los futuros planes de expansión y construcción de la empresa de transporte, que contemplan "renovar el look" de algunas estaciones.



"Ya estamos construyendo la Línea 7 y tenemos casi un 40% de avance. Y la Línea 9 -que ha venido a representar un segundo desafío-, a partir de agosto de este año junto al Presidente Boric inauguramos su construcción", recordó Muñoz en Lo Que Queda del Día.

"Nuestro plan es que en el año 2030 esté operativo el primer tramo, que va desde la estación que está en la plaza de La Pintana hasta la estación Bío Bío, que conecta con la Línea 6. Estamos avanzando según el plan previsto y estamos también recibiendo muy buen feedback de los vecinos. Están todos muy entusiasmados", destacó el presidente de Metro.

En ese contexto, "estamos trabajando en (la modernización de) la estación San Ramón (a la que se conectará la futura Línea 9) e interviniendo prácticamente todos los ascensores de la Línea 4A. Estamos trabajando también en la estación Universidad de Chile, en Franklin y en Departamental", aseguró.

"Son todas estaciones que van a recibir mejor iluminación y vamos a cambiar los revestimientos de las paredes. Vamos a intervenir incluso en los locales comerciales de la estación U. Chile para dar un look completamente renovado. Esa estación va a transformarse en una cosa distinta a la que estábamos acostumbrados", sostuvo Muñoz, que agregó que ya se encuentran trabajando en ello.