ANFP citó a urgente Consejo de Presidentes por la clausura de Quilín y el caso San Marcos de Arica

Tras una compleja semana a nivel institucional, el directorio de la ANFP convocó de urgencia a un Consejo de Presidentes extraordinario, instancia donde los clubes abordarán los problemas administrativos que hoy golpean al balompié nacional.

De acuerdo a lo informado por DSports, la reunión se llevará a cabo de manera telemática a partir de las 12:00 horas de este miércoles, teniendo como foco prioritario dos problemáticas que mantienen en jaque a la dirigencia de Quilín.

El primer punto de la tabla será analizar la orden de clausura que pesa sobre la sede de la ANFP y el Instituto Nacional del Fútbol (INAF), medida ejecutada la semana pasada por la Municipalidad de Peñalolén tras constatar que el edificio no cuenta con la recepción final definitiva de sus obras, sumado a una deuda que bordea los 172 millones de pesos por operar durante 16 años sin patente comercial.

El segundo eje de la cita apuntará directamente a la crisis deportiva desatada en la división de plata tras el fallo de la Primera Sala del Tribunal de Disciplina, que decretó la desafiliación de San Marcos de Arica por irregularidades administrativas.

Este dictamen forzó al ente rector a frenar y postergar la definición de la Liga de Ascenso, suspendiendo la entrega del trofeo de campeón a la espera de que la Segunda Sala resuelva el recurso de apelación presentado por el conjunto nortino.

En caso de ratificarse el castigo por secretaría, la resta de unidades o la anulación de partidos generará un terremoto en la tabla de posiciones, alterando tanto la clasificación a la liguilla de promoción como la pérdida definitiva de la categoría.