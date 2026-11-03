Presidente Kast llama a invertir en Chile: "Estamos volviendo a ser ese país serio"

El Presidente José Antonio Kast llamó este martes a los inversores internacionales a apostar por Chile, durante su participación en la conferencia bancaria Powering Growth, Building Resilience, organizada por Banco Santander en Madrid.

El Mandatario ofreció finanzas públicas sanas, impuestos más bajos, agilidad en los permisos y mayor seguridad jurídica y ciudadana, junto con estabilidad e independencia institucionales.

"Estamos volviendo a ser ese país serio que ustedes conocieron", afirmó, antes de asegurar que "la invitación es apostar en Chile y es una apuesta segura".

Kast sostuvo que su Gobierno está generando confianza y reglas claras para atraer capitales. En ese contexto, destacó que la inversión directa española en Chile acumula más de 20.000 millones de dólares y valoró la presencia de empresas de ese país que, según expresó, ya parecen locales.

Rebaja de impuestos y agilización de permisos

El Presidente reconoció que Chile ha enfrentado un año de dificultades económicas, que atribuyó a la fuerte contracción de la producción de cobre y a las repercusiones del conflicto en Medio Oriente.

"Pero la resiliencia de un país no se mide por los golpes que recibe, se mide por las decisiones que toma cuando los recibe", planteó.

En materia tributaria, anunció que la tasa del impuesto corporativo se reducirá del 27 al 23 por ciento y señaló que las grandes inversiones podrán acogerse a un régimen de invariabilidad tributaria de hasta 20 años.

También destacó la reducción de la burocracia y de los tiempos de tramitación de proyectos. Al abordar la puesta en marcha de la ley de autorizaciones sectoriales, impulsada por el gobierno anterior, defendió la continuidad de las buenas políticas públicas.

"Uno no refunda un país después de cada elección", sostuvo.

En seguridad, aseguró que el Estado está retomando el control de las fronteras y afirmó que quienes ingresan al país deben acreditar su identidad y el motivo de su llegada.

Minería y energías limpias entre las oportunidades

Según las cifras expuestas por Kast, desde marzo se han aprobado proyectos de inversión por casi 37.000 millones de dólares, mientras que otros por cerca de 40.000 millones se encuentran en evaluación ambiental.

El Mandatario proyectó un crecimiento de la inversión del 8,1 por ciento para 2027 y aseguró que existen anuncios por más de 95.000 millones de dólares para los próximos cinco años.

Ante las empresas españolas, destacó las oportunidades en energía solar y eólica, junto con las necesidades de transmisión, almacenamiento y desarrollo del hidrógeno verde.

También relevó el potencial del cobre y el litio para abastecer la transición energética europea. "Europa necesita asegurar sus insumos para su transición energética, y nosotros tenemos todo lo que ustedes necesitan", afirmó.

A ello sumó oportunidades en infraestructura, economía digital, centros de datos, telecomunicaciones, servicios financieros y el sector agroalimentario.

Finalmente, pidió a los inversores trabajar con proveedores nacionales e integrarse en las comunidades locales. "En la medida que haya más emprendedores, haya más propietarios, Chile será un país más sólido, más serio", concluyó.