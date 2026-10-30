ANFP publicó el fallo de la desafiliación de Arica por "documentación adulterada"

La Primera Sala del Tribunal de Disciplina publicó este viernes el fallo por la desafiliación de San Marcos de Arica, debido a la denuncia que presentó el Directorio de la ANFP, presidido por Pablo Milad, por irregularidades en sus declaraciones financieras de 2024 y 2025.

El documento consta de 22 páginas y en ella se explica en detalle los puntos que trató la Primera Sala, y la conclusión fue que hubo presentación de documentación falsa, consistente en las declaraciones de capital de funcionamiento correspondientes a los cierres trimestrales de septiembre de 2024 y de marzo, junio y septiembre de 2025.

El fallo fue acordado por la mayoría de los integrantes de la Primera Sala, los señores Exequiel Segall, Alejandro Musa, Jorge Isbej, Santiago Hurtado, Carlos Aravena y Simón Marín.

Además, precisó que Franco Acchiardo votó en contra, ya que propuso que el Consejo de Presidentes debía determinar si imponía o no la sanción de desafiliación.

Con esta sentencia, San Marcos de Arica ahora cuenta con un plazo de cinco días hábiles para presentar su apelación y esperar el veredicto de la Segunda Sala del Tribunal de Disciplina.

Revisa el fallo en el link aquí.