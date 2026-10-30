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Tópicos: País | Gobierno | Gabinete

Presidente designó a abogada Josefina Soto como nueva subsecretaria de Justicia

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

La profesional ha cumplido labores en la Fundación Jaime Guzmán y en Ideas Republicanas.

Presidente designó a abogada Josefina Soto como nueva subsecretaria de Justicia
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El Gobierno informó en un comunicado de prensa que el Presidente José Antonio Kast "aceptó la renuncia de Luis Alejandro Silva Irarrázaval y designó en su reemplazo a la abogada Josefina Soto Larreátegui" en el cargo de subsecretaria de Justicia.

Según el texto difundido por el Ejecutivo, la nueva autoridad "es abogada de la Pontificia Universidad Católica de Chile, casa de estudios donde fue ayudante, profesora auxiliar y desde 2006 al 2018 se desempeñó como docente de la cátedra de Derecho Administrativo".

"A partir del 2022 y hasta la fecha es docente del Diplomado de Derecho Administrativo con mención en derecho de bienes públicos de la UC. Además, fue directora del Área Municipal de la Fundación Jaime Guzmán. Entre el año 2010 y 2011 fue coordinadora legal y administrativa del Ministerio de Hacienda, cargo que desempeñó entre 2018 y 2022. Previamente entre 2011 y 2014 fue jefa de gabinete del Ministro de Energía", detalló el documento.

"Josefina Soto fue abogada senior en materia regulatoria del estudio jurídico Arteaga, Gorziglia & Cía. (2014 a 2018). En el año 2023 integró el Comité Técnico de Admisibilidad del proceso constitucional y trabajó como encargada del Área de Fiscalización del Centro de Estudios Ideas Republicanas (2022 a 2026), además, de ser asesora parlamentaria en materia regulatoria", añadió el comunicado.

"Junto con darle la bienvenida a la nueva subsecretaria, el Gobierno agradece a Luis Alejandro Silva, por su trabajo y dedicación durante este tiempo en la Subsecretaría de Justicia", cerró el texto.

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