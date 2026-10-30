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Tópicos: País | Gobierno | Gabinete

Subsecretario Silva dejó su cargo tras la polémica por rebaja de penas y video sin consultar a Rabat

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

La controversia estalló tras conocerse la reducción de condenas a autores de delitos sexuales cometidos contra menores.

Ante este panorama, la salida de la autoridad se concretó luego de que publicara un video en redes sociales sin autorización de su jefatura directa.

Subsecretario Silva dejó su cargo tras la polémica por rebaja de penas y video sin consultar a Rabat
 ATON (archivo)

El episodio agudiza la tensión en el gabinete de cara a la acusación constitucional contra el titular de la cartera.

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El subsecretario de Justicia, Luis Silva, dejó su cargo este viernes tras una determinación adoptada por el Presidente José Antonio Kast, provocada por la publicación inconsulta de un video en redes sociales en el marco del escándalo por rebajas de condenas a sentenciados por abusos sexuales a menores de edad.

El Gobierno informó de la salida de Silva a través de un comunicado de prensa de la Oficina de la Presidencia en la que se dio a conocer que se nombra nueva subsecretaria de Justicia: la abogada Josefina Soto. Junto con eso, el Ejecutivo expresó que "agradece a Luis Alejandro Silva por su trabajo y dedicación durante este tiempo en la Subsecretaría de Justicia".

La salida de la autoridad se aceleró luego de que Silva difundiera una declaración digital la tarde del jueves para deslindar responsabilidades directas en la firma de las cuestionadas resoluciones.

En dicha pieza audiovisual, la exautoridad sostuvo que actuó bajo directrices ministeriales, lo que abrió una crisis interna al confirmarse que el registro se grabó y publicó sin el conocimiento del ministro de Justicia, Fernando Rabat.

"La finalidad del video que subí es informar a la ciudadanía acerca de una materia sobre la que existe un gran desconocimiento. Ese fue el único propósito del video que subimos anoche, informar a la ciudadanía sobre una materia en la que existe un gran desconocimiento", explicó el propio Silva esta mañana, buscando desdramatizar la polémica.

Pese a esto, según consignó La Tercera, en diversos sectores del bloque de gobierno apuntaron a que el video constituyó una maniobra orientada exclusivamente a "defenderse él" y dejar expuesto al titular de la cartera.

Rojo Edwards respaldó salida de subsecretario Silva

La salida de Silva fue abordada por el senador Rojo Edwards, quien admitió que la permanencia del ahora exsubsecretario se volvió insostenible luego de la publicación del bullado video.

"Creo que descomprime la salida de Luis Silva, en particular dentro del propio oficialismo, porque lo que sí estoy seguro es que las declaraciones de ese video no cayeron bien ni en el Poder Legislativo ni en las personas que trabajan en el Gobierno", comentó el legislador en un punto de prensa.

En esta línea, afirmó que "un subsecretario no puede hacer una declaración en un contexto como este sin consultarlo, con la gravedad de lo que ha ocurrido y este grave error que ha cometido entre otros el ministro Rabat. No puede hacer una declaración en que deslinda responsabilidad sin conversarlo en lo interno. El Gobierno no puede dar una impresión del 'sálvese quien pueda' que se estaba dando (...) es la decisión correcta de un Presidente que lidera (la salida de Silva)".

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