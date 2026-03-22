Antillo y una tercera postulación a la ANFP: Si los clubes quieren un cambio, estoy disponible

Lorenzo Antillo, exgerente general y presidente de Audax Italiano, se mostró dispuesto a ser candidato a la presidencia de la ANFP por tercera vez, en miras a las elecciones a realizarse este 2026 por el término del período de Pablo Milad al mando del balompié criollo.

El otrora dirigente, hoy fuera del fútbol, fue el contendor de Milad en las elecciones de 2022 y 2020, siendo esta última realizada luego de la turbulenta salida de Sebastián Moreno.

"Siempre voy a estar disponible si hay un espacio para que se pueda liderar un proyecto para mejorar el fútbol de una manera desinteresada y solo con el fin de que pueda progresar. Hay que ver cómo sale, al final, esta ley", señaló a La Tercera.

"Si los clubes realmente quieren que haya un cambio y que el fútbol pueda ir progresando, estoy disponible para asumir ese desafío. Pero con esa meta de cambiar la industria, de realmente generar el punto de quiebre para que el fútbol, de una vez por todas, no siga desvalorizándose", agregó.

"Es algo de público conocimiento que los clubes están molestos con el actual directorio. A lo mejor, con justa razón. Por eso creo que es importante que el fútbol reflexione sobre qué quiere para lo que viene, cómo quiere manejarlo", explicó.

El otrora mandamás audino contó que ha "hablado con varios clubes" y algunos "han manifestado que sí, podría existir un apoyo" a una posible candidatura, pero remarcó que esperará por la resolución sobre la Ley SADP.

"La reflexión que me hace falta es de cómo va a solucionarse el problema efectivo de la separación de la ANFP y la Federación, porque de eso dependen muchas cosas que hoy, en un reglamento, no van a estar solucionadas", dijo.

Antillo reafirmó sus diferencias con la administración Milad: "Si los clubes quieren generar cambios, ahí calzamos los proyectos. El de la continuidad, que sería el más fácil, no es uno que esté dispuesto a liderar o a embarcarme en él. Es necesario que los clubes quieran tomar esa decisión".

Por otro lado, opinó sobre una posible postulación de Juan Tagle y señaló que "no sé si realmente tendrá ese objetivo", aunque "lo único que puntualizaría al respecto es que fue el principal promotor de este gobierno corporativo que dirige al fútbol hoy; sería una continuidad".