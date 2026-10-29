"Deudas de 16 años": Prensa internacional hizo eco de la insólita clausura de la sede de la ANFP

El escándalo administrativo que sacude al fútbol chileno tras la clausura de la sede de la ANFP y del Instituto Nacional del Fútbol (INAF) en Avenida Quilín traspasó las fronteras nacionales, generando una ola de reacciones y perplejidad en los principales medios de prensa deportiva de América Latina.

La drástica determinación adoptada por la municipalidad de Peñalolén —a raíz de la falta de recepción definitiva de sus obras, el funcionamiento irregular durante 16 años sin patente comercial y una deuda impaga que alcanza los 172 millones de pesos— fue ampliamente cubierta en diversos países del continente.

En México, el diario Excélsior destacó el bochorno del ente que encabeza Pablo Milad titulando: "Clausuran la sede del máximo organismo del fútbol chileno por una deuda de 172 millones", haciendo hincapié en el desorden financiero y normativo que enfrenta la institución.

Por su parte, el reconocido periódico paraguayo ABC Color no ocultó su extrañeza por la cantidad de tiempo en que el recinto operó al margen de la ley: "Autoridades municipales de Chile clausuran sede nacional de la ANFP por deudas de 16 años", publicaron.

En tanto, la cadena televisiva colombiana NTN24 puso el foco en el desalojo de las instalaciones, remarcando que los funcionarios y trabajadores debieron abandonar inmediatamente el edificio de Quilín tras la fijación de los sellos de clausura.

Finalmente, el canal ecuatoriano Teleamazonas profundizó en los detalles técnicos de la sanción, exponiendo la falta de documentación urbanística del recinto y los duros cuestionamientos públicos emitidos por el alcalde de la comuna hacia los dirigentes del balompié nacional.