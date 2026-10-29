Ortiz: Tenemos que volver a la victoria, es real que no estamos haciendo un buen fútbol

Fernando Ortiz, director técnico de Colo Colo, habló en miras al duelo ante Universidad de Concepción de este viernes 30 de noviembre (19:00 horas) por la fecha 26 de la Liga de Primera, afrontando con el trabajo la carga de llevar cuatro partidos consecutivos sin triunfos.

"Reitero, todos los partidos son importantes y la presión existe de la primera a la última fecha, en la posición que estemos. La presión va a estar siempre", inició en conferencia de prensa respecto a la tabla, que tiene a la U acercándose en las últimas fechas.

"Sí, tenemos que volver a la victoria. El reconocimiento de que no estamos haciendo un buen fútbol para lograrlo es algo real, y consciente de todos", agregó.

"Todos, particularmente los jugadores, trabajamos para retomar el nivel que veníamos teniendo. Esto es trabajo, esforzarse, entender la situación que estamos pasando, pero somos los mismos. Es cuestión de confianza", complementó.

"Obviamente me gustaría volver a la forma ideal donde tuvimos buen juego y a ganar partidos, pero soy realista. Entendemos y comprendemos que el fútbol no lo hemos visto en los últimos partidos. Entendemos todas esas cosas", reconoció Ortiz.

De todas formas, el DT indicó que "lo importante es que en el prepartido me fui mucho más contento que los anteriores y los chicos están preparados".

Respecto a la UdeC, Ortiz señaló que "es un rival dificilísimo. Si bien no está pasando un buen momento, ellos tienen mucho por jugar y tratar de llevarlo a una situación desesperante en el juego. Lo importante es que estamos en casa con nuestra gente y va a ser importante".

Por otro lado, Ortiz confirmó la baja de Leandro Hernández por la violenta patada de Dilan Zúñiga en el final ante Palestino. También calificó de "totalmente falso" el rumor de una presunta indisciplina para explicar la ausencia de Diego Ulloa el pasado fin de semana: "Yo decido deportivamente. Ante todo está el funcionamiento del equipo".