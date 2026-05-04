Falleció Angel Botto, histórico expresidente del Tribunal de Disciplina de la ANFP

Este lunes 4 de mayo, el balompié chileno lamentó el fallecimiento del abogado Angel Botto Oakley, histórico expresidente del Tribunal de Disciplina de la ANFP durante poco más de 20 años.

El abogado nacido 15 de marzo de 1949 falleció a sus 77 años en una clínica de Viña del Mar, producto de problemas respiratorios que lo tenían internado desde hace algunas semanas y que derivaron en una insuficiencia pulmonar que provocó su deceso, según detalló La Tercera.

Botto dirigió el órgano disciplinario del fútbol profesional nacional entre 1993 y 2014, siendo una figura pública habitual y reconocida a lo largo de los campeonatos.

Por medio de un comunicado, la ANFP extendió sus condolencias por la partida del jurista, destacando además su trayectoria profesional anterior en el comercio de Valparaíso, el Serviu de aquella región y el Banco Concepción.

"En 2015, la ANFP nombró en su honor las dependencias del Tribunal Autónomo de Disciplina, como reconocimiento a sus años de servicio. Su legado también quedó marcado por su impulso a la modernización de los estamentos de la justicia deportiva", destacó el escrito que "reconoce su valioso aporte a la institucionalidad y a la justicia deportiva del fútbol profesional chileno".

Hincha de Santiago Wanderers, con apariciones en medios partidarios y algunas instancias de la Corporación Wanderers, Botto siempre mostró disposición a conversar con la prensa y abordar diversos casos del fútbol chileno, siendo además crítico de las diversas gestiones de la ANFP.

El conjunto porteño también expresó su pesar por la muerte de Botto y dio su "más sincero pésame para toda su familia y amigos".