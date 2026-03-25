Gobierno reiteró apoyo a la reforma a la Ley SADP en la Cámara de Diputados

El subsecretario del Deporte, Andrés Otero, participó del debate a la reforma de la Ley de Sociedades Anónimas Deportivas y reiteró el apoyo del Gobierno al proyecto.

"Creo que se ha demonizado al dirigente deportivo, porque no todos tienen malos intereses. Estoy seguro que la mayoría quiere lo mejor para nuestro fútbol y están trabajando por eso, y por eso desde antes de asumir hemos escuchado a todos los actores. En la dirigencia del fútbol hemos visto discrepancias, pero ninguno tiene que ver con lo esencial, que tiene que ver con la transparencia, con el estar sujetos a fiscalizaciones y con el fin de la multipropiedad y la presencia de los representantes en la propiedad", dijo Otero en la Cámara de Diputados.

"En eso, la ANFP y los clubes han manifestado su acuerdo, las diferencias que mantienen con el proyecto me parecen legítimas y doy fe de que lo hacen desde una mirada donde buscan lo mejor para la actividad", añadió.

"Dicho eso, creemos que esta reforma a la Ley es necesaria, y estamos de acuerdo y nos gustaría que se pueda aprobar hoy. Este proyecto se trabaja hace 10 años y hoy está centrada en algo que es clave: elevar los estándares de transparencia, evitar conflictos de intereses y gestionar una industria que tiene un impacto enorme en el país", complementó.