Gritos e "intento de golpe de estado": Revelaron tenso cierre de Consejo en la ANFP

Un fuerte entrevero ocurrió en el último Consejo de Presidentes de la ANFP, desarrollado la noche del pasado martes para analizar el avance de la reforma a la Ley de Sociedades Anónima Deportivas Profesionales y elegir los integrantes del Consejo de la Federación de Fútbol de Chile.

Sin embargo, aquel proceso para adelantar trabajo en miras a la aprobación de la reforma no pudo llevarse a cabo debido a un fuerte altercado entre dirigentes de clubes.

De acuerdo a información de La Tercera, se produjo un choque de la directiva comandada por Pablo Milad y la denominada Comisión de Clubes que integran: Juan Tagle, presidente de Cruzados; Jorge Fistonic, vicepresidente de Deportes Iquique; René Rosas, gerente general de Universidad de Concepción; Pablo Ramírez, gerente deportivo de Coquimbo Unido; y Felipe Muñoz, mandamás de Rangers de Talca.

Según el citado medio, tras la presentación de la Copa de la Liga a las 14:00 horas, ambas partes se reunieron en la oficina de Milad, oportunidad donde la agrupación de equipos trató de imponer a cuatro de sus miembros en la Federación.

La versión apuntó que Tagle, Ramírez, Fistonic y Muñoz buscaban instalarse en el consejo de la FFCh de forma directa, sin votación de por medio.

Milad rechazó el pedido de forma inmediata, mientras el grupo amenazó con aplicarle un voto de censura a la mesa directiva y, por consiguiente, su remoción.

Jorge Yungue, vicepresidente de la ANFP, calificó la movida como un "intento de golpe de estado", según el referido reporte de La Tercera.

La petición fue rechazada por Milad y el vicepresidente de la ANFP, Jorge Yunge, y ad portas de iniciar el Consejo de Presidentes, el presidente del fútbol nacional consultó al resto de los presentes si se sentían representados por la mesa comandada por Tagle, la cual recibió varios cuestionamientos por haberse conformado de manera autónoma y sin un proceso democrático.

Los dirigentes Cecilia Pérez (Universidad de Chile), César Villegas (Deportes Limache), Raúl Jélvez (Deportes Temuco) y Eduardo Olivares (Unión San Felipe) trataron de ungir como mediadores, aunque cuestionando el accionar del grupo al acusar un daño a la institucionalidad.

Si bien un sector desaprueba la gestión de Milad, un dirigente anónimo señaló que sacarlo "ahora sería un verdadero balazo en los pies para el fútbol. Hoy, lo que se necesita es mostrar estabilidad".

Finalmente, la reunión en Quilín acabó sin acuerdo; solo con gritos y la mencionada amenaza de "golpe de estado" a la actual administración del fútbol chileno que queda en el aire durante el último año de mandato para Milad.