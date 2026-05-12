Colo Colo quiere sellar ante Coquimbo la clasificación a semis en la Copa de la Liga

Colo Colo visita a Coquimbo Unido este miércoles, a partir de las 19:00 horas (23:00 GMT) en el Estadio "Francisco Sánchez Rumoroso", en un duelo pendiente de la cuarta fecha de la Copa de la Liga, con la misión de lograr una victoria y sellar la clasificación a semifinales, aunque los piratas harán lo posible por estirar la definición hasta la última jornada.

Albos y aurinegros volverán a verse las caras apenas 10 días después del encuentro del 3 de mayo, cuando el "Cacique" ganó por 3-1 en la Liga de Primera, en un partido que también estaba pendiente, debido a los compromisos internacionales del campeón chileno en la Copa Libertadores.

En esta ocasión, el panorama es crucial para ambos equipos por el contexto de la Copa de la Liga. Colo Colo tiene 10 puntos en el Grupo A y en caso de ganar, sacará cinco unidades de ventaja sobre Coquimbo, y faltando una fecha, quedaría sellada de forma matemática la clasificación a las semifinales del torneo.

Coquimbo, en cambio, si gana tomaría el liderato y estiraría hasta la última fecha, en la primera semana de junio, la definición del pasaje a la ronda de los cuatro mejores.

Para el desafío, el técnico Fernando Ortiz apostará por los valores de la cantera en la ofensiva para lograr la clasificación. Además, también hay gran expectativa por la citación de Franco Garrido Caszely, nieto del histórico Carlos Humberto Caszely, leyenda de Colo Colo.

Como alternativas estarán dos figuras del equipo: Arturo Vidal y Javier Correa; Maxi Romero, en tanto, no viajó con el plantel, de manera preventiva por problemas físicos.

La oncena titular será con Gabriel Maureira; Jeyson Rojas, Jonathan Villagra, Joaquín Sosa, Diego Ulloa; Alvaro Madrid, Tomás Alarcón, Felipe Méndez; Francisco Marchant, Yastin Cuevas y Leandro Hernández.

Por el lado de Coquimbo, la formación probable que usará Hernán Caputto será con Diego Sánchez; Francisco Salinas, Benjamín Gazzolo, Elvis Hernández, Juan Cornejo; Alejandro Camargo, Sebastián Galani; Cristian Zavala, Guido Vadalá, Benjamín Chandía; y Nicolás Johansen.

El duelo será arbitrado por Gastón Philippe, asistido por Wladimir Muñoz y Alan Sandoval; Fernando Véjar será el cuarto juez, mientras que el VAR estará a cargo de Juan Sepúlveda y Emilio Bastías.

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