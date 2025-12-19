Jadue repasó a Milad: Tener peso es que te respeten, por tu culpa nos quedamos sin Mundial

Luego de 10 años en Miami como testigo protegido del FBI y a la espera de su condena, el exdirigente Sergio Jadue habló en extenso sobre diversos temas y aprovechó de criticar nuevamente la gestión de Pablo Milad al mando de la ANFP.

"Lamentablemente, Chile hoy tiene cero participación en la toma de decisiones en la Conmebol y quedó demostrado con el tema del Mundial 2030. Lo que se le hizo a Chile fue vergonzoso y la responsabilidad es de la ANFP y de su presidente", señaló en el podcast "¿De qué lado estás?", de Europa Beat.

"Algunos hablan, estúpidamente, sobre lo que es tener peso en la Conmebol. Te lo voy a decir Pablo Milad, para que lo entiendas bien: Tener peso es estar sentado en la toma de decisiones y que te respeten, y punto. No tiene nada que ver con dinero ni platas sucias.

"Esto es que te respeten y a ti no te respetaron, y por tu culpa nos quedamos sin el Mundial 2030. Se acabó. Si fue Domínguez en Conmebol o Infantino en la FIFA los que te dejaron fuera... te enteraste por la prensa y ese es un error tremendo", añadió.

Además, agregó "que te ninguneen tus propios pares de Sudamérica es algo muy difícil de superar. Para mí, esa presidencia y todo su directorio tuvieron que haberse ido de la ANFP desde ese día.

"Lo único que les pido es que no elijan al nuevo técnico de la selección chilena, porque han hecho todo mal. Por favor no dejen un lastre más por cuatro años", reiteró, tal como lo hizo en junio a través de redes sociales.

Eso sí, Jadue admitió que la presidencia de la ANFP es un cargo complejo: "Ser presidente de la ANFP es muy difícil, porque hay un escrutinio permanente del público. Tú representas a todos los hinchas del fútbol chileno y estás a cargo de todas las selecciones nacionales, además del campeonato local. Entonces, hagas lo que hagas, digas lo que digas, te llenas de críticas".

Sergio Jadue dejó en claro que no regresará a vincularse con el balompié: "Yo estoy en otra etapa en mi vida. Pasé por situaciones muy complejas a nivel personal. En la etapa en la cual estoy ahora, si pudiese, no volvería al fútbol. Volví a ser feliz, volví a reír y a ser yo. Estoy súper tranquilo, formé un nuevo hogar y tengo una linda familia".

Duros dardos a Harold Mayne-Nicholls

Jadue también disparó con todo contra Harold Mayne-Nicholls, expresidente de la ANFP y excandidato a La Moneda, quien en el mes de mayo se mostró indignado porque "los medios le den espacio a un delincuente".

"Me nombran a Mayne-Nicholls y me empiezo a aburrir; qué tipo más aburrido", comenzó, antes de cuestionar algunas controversias.

"¿Cuál Mayne-Nicholls, el que había votado por la continuación de Pinochet y dijo que le mintió a todo un país diciendo que votó No?, ¿el que habla de la honradez pero está imputado por temas de plata de los Panamericanos? Hay tantos Mayne-Nicholls. O el que habla de mirar hacia adelante, de las divisiones de los chilenos, y después de 30 años pescó a un señor de casi 80 años (Antonio Neme) y le pegó combos adentro de un auto", apuntó Jadue.

El calerano continuó: "¿El que habla de honradez pero fue sancionado por la disciplinaria FIFA, de apelaciones de FIFA y un tribunal arbitral suizo (TAS) por temas de corrección? No sé a cuál Mayne-Nicholls responderle".

"Ese tipo de persona, que tienen maldad, veneno, odio en su corazón no le hacen bien a la política chilena. Y bueno, ya vimos cómo salió su participación (en las elecciones). Tuvo menos respaldo que silla de pianista", agregó.