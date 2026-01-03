La advertencia de la ANFP: "Si Unión Española e Iquique persisten, votaremos su desafiliación"

Unión Española -respaldada por Deportes Iquique- arrancó los preparativos para acudir a justicia ordinaria para mantenerse en Primera División, movimiento que generó movimiento en la dirigencia del fútbol chileno.

La postura de ambos clubes será llevada por el abogado Cristóbal Osorio y desde la ANFP dieron severas advertencias a "hispanos" y "dragones celestes" frente a su intención de presentar una orden de no innovar, y así frenar el inicio de la Liga de Primera.

Según El Mercurio, la maniobra generó la indignación de la ANFP, TNT Sports y los otros treinta clubes que integran el organismo de Quilín; con mayor molestia por parte de la televisora.

Un dirigente anónimo señaló que "esta tinterillada" y "cualquier intento de paralizar el torneo significaría un rompimiento del acuerdo con TNT, lo que acarrearía un daño definitivo al fútbol chileno".

Otro administrativo, cuyo nombre se mantuvo en reserva por el citado diario, advirtió: "Si Unión e Iquique persisten en su postura, votaremos su desafiliación. Desconocen las reglas del juego de la asociación cuando ellos mismos las aprobaron, y ahora que están descendidos las desconocen".

Además de la mencionada posibilidad de desafiliación, también se incluiría la exigencia de sanciones a Jorge Fistonic y Sabino Aguad.

"Lo de TNT es delicado, porque Unión no solo firmó el acuerdo, sino que su gerente general, Sabino Aguad, fue actor principal en las negociaciones tanto del acuerdo en sí mismo como del cuaderno de cargos. En TNT saben esto en detalle", comentó un tercer dirigente al referido medio.