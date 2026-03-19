La FNE le rayó la cancha a los clubes por cobros de derecho de formación

La Fiscalía Nacional Económica (FNE) elaboró un contundente informe para el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC), en el cual manifestó sus reparos ante el sistema de cobros de derechos de formación por parte de la Asociación Nacional de Fútbol Profesional (ANFP).

En el escrito, la FNE propuso modificar el artículo 44 del Reglamento de Fútbol Joven. Todo esto, ante la consulta realizada por Provincial Osorno, elenco que consultó al TDLC si los 30 mil dólares que se cobran por año de formación se ajusta a los parámetros de libre competencia.

Por medio de un comunicado, el organismo estatal concluyó en su escrito que "el diseño actual del régimen de pagos por derechos de formación restringe la libre competencia y que puede limitar la movilidad de los jugadores jóvenes entre clubes, reduciendo su capacidad de acceder a mejores oportunidades laborales y los incentivos de los clubes para competir por su captación y desarrollo".

En esa misma línea, también advirtió que el mecanismo utilizado para determinar los montos "puede afectar la competitividad de los clubes, especialmente de aquellos con menor capacidad económica, al imponer costos significativos para la contratación de jugadores", lo que a su vez significaría una barrera económica para los conjuntos en la búsqueda de futbolistas.

Además, indicaron que "el monto fijo establecido en Chile se aparta de los modelos internacionales, que generalmente incorporan criterios de proporcionalidad en función de la categoría o capacidad económica de los clubes, a fin de no afectar su desempeño y competitividad deportiva".

Sobre ese punto, se recomendó que la ANFP ceñirse al método establecido por la FIFA, ya que a su juicio "es el que mejor equilibra la necesidad de remunerar la actividad de formación de los clubes, con los criterios de proporcionalidad establecidos para evitar que el monto de las indemnizaciones afecte la capacidad competitiva de los clubes, particularmente de aquellos de menor patrimonio".

Por último, el Fiscal Nacional Económico, Jorge Grunberg, subrayó que "en este caso vemos con claridad que la regulación deportiva está operando como una barrera que limita la movilidad de los jugadores en formación. Esto no sólo afecta sus carreras, sino que también la competitividad de los clubes y del fútbol profesional chileno en su conjunto".