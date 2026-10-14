Milad defendió su gestión en la ANFP: La "Generación Dorada" limitó el paso de nuevas figuras

A poco más de un mes de que el Consejo de Presidentes defina a su sucesor el próximo 19 de noviembre, el presidente de la ANFP, Pablo Milad, hizo un extenso balance de su mandato y pese a las duras críticas por el complejo momento de la selección chilena, el dirigente salió al paso para defender su gestión, asegurando que sentó las bases para el recambio en las series formativas.

Durante su intervención en el 5° Congreso Internacional de Fútbol 2026, el timonel de Quilín contextualizó los éxitos del pasado y lanzó una particular reflexión sobre los bicampeones de América: "Hay situaciones que tú no puedes manejar, hay generaciones espontáneas. La Generación Dorada fue coincidencia de diferentes jugadores que formaron un gran equipo", comenzó señalando.

En esa misma línea, Milad argumentó que el legado de aquel grupo tuvo un costo colateral en el desarrollo de alternativas: "La ansiedad de los resultados está supeditada al aporte de la Generación Dorada, pero esa misma generación limitó el paso de nuevas figuras que tendríamos hoy en día".

Lejos de los cuestionamientos, la máxima autoridad del fútbol criollo resaltó los recursos destinados al semillero nacional: "Aumentamos en un 75 por ciento la cantidad de partidos en el fútbol formativo, somos los segundos en Sudamérica con más partidos y llegamos a casi 6.000 millones de pesos en inversión", puntualizó.

Como respaldo de este avance, Milad ejemplificó: "Prueba de ello es el título de Santiago Wanderers en la Copa Libertadores Sub 20; quiere decir que el campeonato chileno no es tan malo como muchos dicen".

Asimismo, destacó la homologación de métodos de trabajo y la inauguración de nuevas instalaciones: "El trabajo en staff ha permitido que la metodología con los jugadores de la selección sea la misma desde la sub 15 hasta la adulta (...) El Complejo 'José Sulantay' fue fundamental para darle dignidad al fútbol formativo; el gimnasio anterior daba pena, los chicos trabajaban de forma incómoda", añadió.

De cara a los comicios que pondrán fin a su período, Pablo Milad aseguró marcharse en paz respecto a la proyección del balompié criollo.

"Me iré con la tranquilidad de que hay un proceso que se está cumpliendo, que se están viendo vestigios y situaciones en las que hay alguna luz de esperanza, que es importante al no tener jugadores estrellas como Alexis (Sánchez) o (Arturo) Vidal. Hay chicos que vienen con mucha hambre de sacar esto adelante con un trabajo científico detrás", sostuvo.

Para cerrar, el curicano abordó las críticas por el opaco rendimiento de la Roja adulta: "He asumido la responsabilidad por los malos resultados, pero también es responsabilidad de todos. Hay que tomar el sartén por el mango y trabajar juntos con los clubes", remató.