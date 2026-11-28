Colo Colo cerró sus partidos como anfitrión en la Liga de Primera con un luchado empate 2-2 frente a Deportes La Serena por la penúltima fecha, resultado que le permitió a los "granates" mantenerse en carrera por clasificar a competiciones internacionales.

El conjunto forastero sorprendió en los primeros pasajes y quebró la paridad mediante un zurdazo ajustado de Matías Marín tras aprovechar un error en la salida alba (15'), obligando al elenco de Fernando Ortiz a buscar la igualdad antes del descanso frente a las grandes intervenciones del arquero Joaquín Tapia.

En el complemento, la escuadra "alba" avisó con un frentazo de Iván Román al travesaño y en la jugada siguiente emparejó el marcador mediante el mismo expediente, solo que Joaquín Sosa (49') ganó por arriba.

El animo se vino con todo para el uruguayo, quien desbordó hasta línea de fondo y sacó un centro que terminó con el balón dando en la mano de Marin. Ante los reclamos y el cobro penal, el defensor se hizo cargo para firmar su doblete (57').

Pese al empuje del anfitrión, Felipe Gutiérrez acertó con el ingreso de Alexander Oroz. El "Flecha" en una acción individual dejó solo a Gonzalo Figueroa (78'), quien selló la paridad definitiva antes de que el propio exatacante de Colo Colo fuera expulsado con roja directa en los descuentos por una falta sobre Álvaro Madrid (90+2').



Con este resultado, Colo Colo sumó 65 unidades en la cima antes de visitar a O'Higgins este miércoles 2 de diciembre a las 19:00 horas (22:00 GMT) por la ida de semifinales de Copa Chile.

Mientras que Deportes La Serena alcanzó 41 puntos en el quinto puesto y definirá su boleto a la Copa Sudamericana recibiendo a Audax Italiano el domingo 6 a las 18:00 (21:00 GMT) en La Portada.

