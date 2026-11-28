El escritor británico de origen indio Salman Rushdie destacó este sábado que "la gente que ataca los libros es gente que no lee libros" y celebró, durante su participación en la Feria del Libro (FIL) de Guadalajara, que pese a los pronósticos de muerte "cada vez se abren más librerías".

Rushdie, quien visita Guadalajara para presentar su nueva obra "La penúltima hora", su regreso a la ficción tras el intento de asesinato que sufrió en Nueva York en 2022, mostró su ironía característica en su intervención en el mayor certamen editorial del mundo en español.

"En mi familia todos los libros eran sagrados", remarcó el autor de "Los Versos Satánicos", quien fue recibido con una gran ovación por parte de los asistentes a su conferencia.

"Curiosamente, la gente que ataca los libros es gente que no lee libros", subrayó Rushdie, a la vez que indicó que la falta de sentido del humor es otro de las "señales" de identidad de los regímenes autocráticos.

"Vientos de cambio" en EE.UU.

De hecho, se mostró contento tras el resultado de las elecciones de legislativas de medio mandato en Estados Unidos donde el presidente, Donald Trump, sufrió una contundente derrota y su partido, el Republicano, perdió el control del Congreso frente a los demócratas.

"Hay vientos de cambio, Estados Unidos cambiará a partir de enero cuando se instale el nuevo Congreso. Espero que se extienda a otros países", expuso el prosista británico.

Rushdie afirmó que "se abren más librerías de las que se cierran" como muestra de la resistencia del libro y de los lectores.

El escritor de 79 años y nacido en Bombay (India) señaló que después de escribir "Cuchillo", en el que relata su intento de asesinato, se le volvieron a abrir las "puertas de la imaginación" por lo que decidió regresar a la ficción, en una distendida charla en la que mencionó a Kafka, Borges o Goya como influencias.

Además del británico, la FIL de Guadalajara, que celebra sus cuarenta años -con Italia como invitada de honor-, contará con autores como el italiano Alessandro Baricco, las mexicanas Alma Delia Murillo y Julieta Venegas, la chilena Isabel Allende, el español David Uclés y el expresidente chileno Gabriel Boric, entre muchos otros.

Uno de los platos fuertes del encuentro será el homenaje al mexicano Juan Rulfo, quien cumple 40 años de su fallecimiento, con un pabellón inmersivo montado especialmente para la ocasión, en el que los asistentes podrán sumergirse en el mundo de 'Pedro Páramo', su obra cumbre y más conocida.

Considerada la más importante del mundo en habla hispana, la FIL recibirá a novecientas escritoras y escritores de 41 países y desplegará cerca de 3.000 actividades, entre ellas 650 presentaciones de libros, con una asistencia esperada de 950.000 visitantes, del 28 de noviembre al 6 de diciembre.