Milad y el caso San Marcos: Ha sido un mandato accidentado, esto es la guinda de la torta

Pablo Milad, presidente de la ANFP, se refirió a la desafiliación de San Marcos de Arica que ha remecido y empañado el cierre de la emocionante Liga de Ascenso 2026, reconociendo que el caso es un gran descalabro en el cierre de un periodo repleto de dificultades y errores.

En entrevista con La Tercera se le consultó si esta ha sido la peor semana de su presidencia, respondiendo con un rotundo "sí".

"Un mandato accidentado. Asumí en pandemia... Todo lo que pasó esta semana fue como la guinda de la torta. Y además con tanta gente amenazándome de muerte desde Arica... Filtraron mi teléfono, el del secretario general, el de Felipe Muñoz. Es muy grave que un club o personas ligadas a él publiquen los teléfonos de quienes solo cumplen una función", expresó.

"Me duele el alma ver este tipo de cosas, por el sentido que tengo del deporte y la transparencia. Hay que recordar que Curicó Unido descendió siendo yo el presidente de la Federación. Y también que le descontaron nueve puntos", apuntó.

"Todos tienen asumido que esto no es bueno para el fútbol. Es un deporte y se tiene que disputar en la cancha", reconoció Milad, pero "lamentablemente, como directorio, tenemos la obligación de denunciar todas las anomalías que nos lleguen por diferentes vías".

El dirigente además ratificó la carta de Yamal Rajab por un fallo en la redacción en las bases del Ascenso: "Hubo una confusión entre una propuesta que hicimos y lo que se acordó dentro del Consejo. Hay un error de transcripción. Aquí fue un error humano, de transcripción. Asumimos el error, pero están las bases de datos, el acta y los audios para corregir".

De todas formas, Milad aclaró que el destino de San Marcos "va a ser netamente una decisión de los tribunales. Nosotros cumplimos con aclarar el punto, con base escrita y también audible, para no crear especulaciones".

Además, se refirió a la filtración de un audio en conversación con David Ramos, presidente de San Marcos: Fue una conversación privada, completamente extemporánea. No sé por qué don David Ramos no puso la pregunta que me hizo, que era si íbamos a hacer una nueva denuncia, y no podíamos. Filtrar una conversación privada es grave. Es un delito. Me gustaría que el señor Ramos especificara cuándo fue esta conversación, que duró un par de minutos".

"Hubo errores, algunos forzados y otros involuntarios"

En cuanto a la clausura de la sede en Quilín por parte de la Municipalidad de Peñalolén, reiteró que "estamos trabajando para presentar la regularización a través de un permiso de obra. Hay algunas obras menores que hay que hacer. Se van a presentar estas solicitudes de obra y de recepción para regularizar esto de una vez por todas. Va a depender solo de los tiempos del municipio".



El dirigente volvió a indicar que "nunca se nos dijo que debíamos una patente ni hubo advertencia del municipio por morosidad. Quisimos ir a solucionar el problema y nos dieron hasta el jueves, pero fueron a clausurar el miércoles. Objetamos el pago de $ 173 millones, ya que era excesivo. Se calcula por la rentabilidad y el patrimonio tributario de las instituciones. Y la ANFP ha tenido números azules solo en los últimos dos años".

Por otro lado, Pablo Milad habló sobre las elecciones en la ANFP y descartó que el candidato Jorge Yunge sea su continuidad. Pese a destacar su trabajo conjunto por seis años y su "habilidad, necesaria cuando uno llega a una federación o asociación", apuntó que "somos muy diferentes. Tenemos distintas metodologías de trabajo".

También afrontó los dardos que lo apuntan como el peor presidente del fútbol chileno: "Uno siempre trabaja por convicción y no por felicitación. Nadie te felicita en el fútbol. Hay que tener la conciencia tranquila de que se ha hecho todo lo posible para mejorar. Por eso estoy aún en el cargo".

Milad destacó el "órden económico" del balompié criollo y argumentó que el bajo rendimiento de La Roja "es de todos. Es una responsabilidad de industria. Los clubes tienen que hacer la autocrítica".

También reconoció errores en su gestión, "algunos forzados, otros involuntarios, pero siempre con la intención de hacer lo mejor, de crear cosas como el Departamento de Ciencia del Fútbol, el Departamento de Análisis de Scouting. El día en que me vaya, me voy a ir con tranquilidad, pero con una pena profunda por los resultados de la selección adulta".

La Roja: "Nos equivocamos todos al traer a Gareca" y la opción de Pellegrini

Profundizando en el tema selección, Milad señaló que "el décimo lugar (en las Clasificatorias) fue mucho castigo. Nos equivocamos todos al traer a Gareca, y él también se equivocó, porque dijo que íbamos a clasificar, que teníamos equipo, pero no pudo armar bien el esquema".

"Con este equipo que tenemos hoy hay una predicción diferente. Tienen un promedio de 23 años y tienen mucha hambre. Gonzalo Jara, que nos acompañó, quedó asombrado con el profesionalismo de los chicos", sumó.

Respecto al extenso interinato de Nicolás Córdova, aseguró que "hay dinero para traer al técnico. No hay problema de caja en la ANFP, pero queremos que lo haga la persona que viene. Habría sido muy fácil contratar un técnico".

En cuanto a los sondeos por Manuel Pellegrini, Milad reiteró que solo ha hablado con él solo un par de veces vía Whatsapp, reafirmando que para la banca nacional "puede ser un técnico y otro. Nadie iba a firmar un contrato por el tiempo que me quedaba. Además, puede que ese técnico que contrates no sea del gusto del presidente que venga. Nos encontramos en esa situación".