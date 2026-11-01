Aprobación de Kast se desploma a sus mínimos históricos en medio de crisis en Justicia

La aprobación al Gobierno del Presidente José Antonio Kast cayó a su registro más bajo desde el inicio de su administración, alcanzando un 22,1% según la medición de Pulso Ciudadano y un 25% de acuerdo con Agenda Criteria, en un escenario político marcado por el desplome de la confianza pública y el rechazo ciudadano a la gestión de la crisis por beneficios penitenciarios a pederastas por parte del Ministerio de Justicia.

Pulso Ciudadano: desplome estadístico y caída en la confianza

El sondeo de Pulso Ciudadano evidenció un quiebre en el balance de la gestión presidencial. Mientras que la aprobación se redujo al 22,1%, la desaprobación escaló hasta un 67,5%, alcanzando su techo histórico en lo que va del período.

El 10,5% restante de los participantes manifestó no saber o no respondió la consulta.

El retroceso resulta estadísticamente significativo al compararlo con los datos de septiembre, cuando el Mandatario contaba con un 28,2% de respaldo y un 57,6% de rechazo, lo que representa una caída neta de 6,1 puntos porcentuales en su adhesión y un aumento de 9,9 puntos en el descontento popular.

Este declive se refleja también en los índices de credibilidad: apenas un 16,1% de la ciudadanía afirma mantener mucha o bastante confianza en la figura del Presidente Kast, frente a un 61,2% que expresa tener poca o nula confianza, sumado a un 22,7% que se ubica en un nivel de confianza intermedio.

Casi tres cuartas partes del electorado consideran que el jefe de Estado debe exigir la salida inmediata del ministro de Justicia, Fernando Rabat. (FOTO: ATON)

Coincidencia en Criteria y la alta intensidad del rechazo

En una línea similar, la última entrega de Criteria ratificó la tendencia descendente de La Moneda al situar el respaldo al Mandatario en un 25%, bajando dos puntos respecto a la medición previa.

De forma paralela, la desaprobación aumentó un punto para ubicarse en el 65%, mientras que un 10% de los encuestados declaró no contar con una postura definida.

En tanto, entre el universo de personas que evalúan negativamente la gestión de Kast, el 59% asegura hacerlo con la máxima intensidad posible en una medición de 1 a 5, en contraste con el grupo que aprueba al Gobierno, donde apenas un 21% manifiesta respaldarlo con ese mismo nivel de firmeza.

Crisis carcelaria y presión sobre el ministro Fernando Rabat

El impacto negativo en los sondeos se vincula con la controversia por la rebaja de penas a condenados por delitos sexuales contra menores de edad.

Según Pulso Ciudadano, un 71,7% de la población califica como mala o muy mala la respuesta del Ejecutivo frente a este episodio, frente a solo un 14,7% que la evalúa de forma positiva y un 13,6% que la considera regular.

Esta reprobación resulta transversal, elevándose al 87,9% en sectores de oposición y al 76,4% en personas sin identificación política.

En este marco, la continuidad del titular de Justicia se transformó en un flanco crítico para el oficialismo. Un 74,2% de los encuestados sostiene que el Presidente Kast cometió una equivocación al ratificar a Fernando Rabat en el cargo y demanda su renuncia inmediata, mientras que solo un 13,3% respalda su permanencia.

El deterioro de las cifras presidenciales coincide con el rechazo al manejo gubernamental frente a la rebaja de penas carcelarias a condenados por delitos sexuales contra menores de edad. (FOTO: ATON)

La exigencia de renuncia encuentra eco incluso en las filas gubernamentales, donde un 49,8% de los propios partidarios del Ejecutivo se muestra a favor de su salida.

Apoyo a juicio político y rechazo a beneficios penitenciarios

La disconformidad ciudadana también se traduce en un amplio respaldo a las acciones de fiscalización parlamentaria. De acuerdo con el sondeo, un 64,3% de los chilenos votaría a favor de una acusación constitucional contra el ministro Rabat si ejerciera un cargo como diputado, opción que supera con holgura al 21,2% que rechazaría el libelo acusatorio y al 14,5% que no toma posición.

Este apoyo al juicio político es particularmente alto en las mujeres, con un 70,1%, y en el segmento juvenil de 18 a 30 años, donde trepa al 79,1%.

Finalmente, ante la consulta sobre qué crímenes no deberían acceder a rebajas de condena por buena conducta, los delitos sexuales contra menores de edad encabezan las menciones con un 51,1%, seguidos por los homicidios con un 41,2%, el crimen organizado con un 37,4% y el narcotráfico con un 36,5%.