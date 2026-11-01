Síguenos:
Escucha aquí ▼
Escuchar Radio Dulce Patria en vivo
Escuchar Radio Cooperativaciencia en vivo
Escuchar Radio Cooperativa en vivo
Nublado
Santiago21.6°
Humedad48%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos

Escuchar Radio Cooperativa en vivo
Tópicos: País | Presidente Kast

Aprobación de Kast se desploma a sus mínimos históricos en medio de crisis en Justicia

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

De acuerdo con Pulso Ciudadano, el apoyo ciudadano retrocedió al 22,1%, mientras que el rechazo escaló hasta un récord del 67,5%.

En paralelo, el sondeo de Criteria confirmó el retroceso al registrar una aprobación de solo un 25% y un incremento en la desaprobación al 65%.

Aprobación de Kast se desploma a sus mínimos históricos en medio de crisis en Justicia
 ATON (archivo)

El deterioro de las cifras presidenciales coincide con el rechazo al manejo gubernamental frente a la rebaja de penas carcelarias a condenados por delitos sexuales contra menores de edad.

Agréganos como tu fuente preferida en Google
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

La aprobación al Gobierno del Presidente José Antonio Kast cayó a su registro más bajo desde el inicio de su administración, alcanzando un 22,1% según la medición de Pulso Ciudadano y un 25% de acuerdo con Agenda Criteria, en un escenario político marcado por el desplome de la confianza pública y el rechazo ciudadano a la gestión de la crisis por beneficios penitenciarios a pederastas por parte del Ministerio de Justicia.

Pulso Ciudadano: desplome estadístico y caída en la confianza

El sondeo de Pulso Ciudadano evidenció un quiebre en el balance de la gestión presidencial. Mientras que la aprobación se redujo al 22,1%, la desaprobación escaló hasta un 67,5%, alcanzando su techo histórico en lo que va del período.

El 10,5% restante de los participantes manifestó no saber o no respondió la consulta.

El retroceso resulta estadísticamente significativo al compararlo con los datos de septiembre, cuando el Mandatario contaba con un 28,2% de respaldo y un 57,6% de rechazo, lo que representa una caída neta de 6,1 puntos porcentuales en su adhesión y un aumento de 9,9 puntos en el descontento popular.

Este declive se refleja también en los índices de credibilidad: apenas un 16,1% de la ciudadanía afirma mantener mucha o bastante confianza en la figura del Presidente Kast, frente a un 61,2% que expresa tener poca o nula confianza, sumado a un 22,7% que se ubica en un nivel de confianza intermedio.

Imagen foto_00000001
Casi tres cuartas partes del electorado consideran que el jefe de Estado debe exigir la salida inmediata del ministro de Justicia, Fernando Rabat. (FOTO: ATON)

 

Coincidencia en Criteria y la alta intensidad del rechazo

En una línea similar, la última entrega de Criteria ratificó la tendencia descendente de La Moneda al situar el respaldo al Mandatario en un 25%, bajando dos puntos respecto a la medición previa.

De forma paralela, la desaprobación aumentó un punto para ubicarse en el 65%, mientras que un 10% de los encuestados declaró no contar con una postura definida.

En tanto, entre el universo de personas que evalúan negativamente la gestión de Kast, el 59% asegura hacerlo con la máxima intensidad posible en una medición de 1 a 5, en contraste con el grupo que aprueba al Gobierno, donde apenas un 21% manifiesta respaldarlo con ese mismo nivel de firmeza.

Crisis carcelaria y presión sobre el ministro Fernando Rabat

El impacto negativo en los sondeos se vincula con la controversia por la rebaja de penas a condenados por delitos sexuales contra menores de edad.

Según Pulso Ciudadano, un 71,7% de la población califica como mala o muy mala la respuesta del Ejecutivo frente a este episodio, frente a solo un 14,7% que la evalúa de forma positiva y un 13,6% que la considera regular.

Esta reprobación resulta transversal, elevándose al 87,9% en sectores de oposición y al 76,4% en personas sin identificación política.

En este marco, la continuidad del titular de Justicia se transformó en un flanco crítico para el oficialismo. Un 74,2% de los encuestados sostiene que el Presidente Kast cometió una equivocación al ratificar a Fernando Rabat en el cargo y demanda su renuncia inmediata, mientras que solo un 13,3% respalda su permanencia.

Imagen foto_00000003
El deterioro de las cifras presidenciales coincide con el rechazo al manejo gubernamental frente a la rebaja de penas carcelarias a condenados por delitos sexuales contra menores de edad. (FOTO: ATON)

La exigencia de renuncia encuentra eco incluso en las filas gubernamentales, donde un 49,8% de los propios partidarios del Ejecutivo se muestra a favor de su salida.

Apoyo a juicio político y rechazo a beneficios penitenciarios

La disconformidad ciudadana también se traduce en un amplio respaldo a las acciones de fiscalización parlamentaria. De acuerdo con el sondeo, un 64,3% de los chilenos votaría a favor de una acusación constitucional contra el ministro Rabat si ejerciera un cargo como diputado, opción que supera con holgura al 21,2% que rechazaría el libelo acusatorio y al 14,5% que no toma posición.

Este apoyo al juicio político es particularmente alto en las mujeres, con un 70,1%, y en el segmento juvenil de 18 a 30 años, donde trepa al 79,1%.

Finalmente, ante la consulta sobre qué crímenes no deberían acceder a rebajas de condena por buena conducta, los delitos sexuales contra menores de edad encabezan las menciones con un 51,1%, seguidos por los homicidios con un 41,2%, el crimen organizado con un 37,4% y el narcotráfico con un 36,5%.

LEER ARTICULO COMPLETO

contenido de servicio
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada