Triple homicidio en La Reina: Jorge Ugalde acusa "montaje" y que Fiscalía "quiere un culpable"

Jorge Ugalde, imputado por el asesinato del fotógrafo Eduardo Cruz-Coke (primo del senador Evópoli Luciano Cruz-Coke) y sus dos hijos, acusó un "montaje" de la Fiscalía en su contra y enfatizó que "quieren (definir) un culpable, pero no soy yo".

En una entrevista con La Tercera, el acusado de 60 años -que se encuentra recluido en Santiago 1- descartó que el triple homicidio que se le atribuye haya tenido un móvil económico, como estima el Ministerio Público; y expresó que "no le cabe en la cabeza" cómo puede estar sindicado de un hecho "tan horroroso".

Ugalde sostuvo que el 18 de octubre de 2025 -cuando quedaron al descubierto los hechos- encontró al asesinado "en un charco de sangre": "Fui a ver (también) a sus niños y fue una situación de terror. Tenía que avisarles a mi señora (Trinidad Cruz-Coke, hermana de la víctima) y a mis hijos (...). Mi reacción fue ¿cómo les aviso de esto? ¿Cómo le digo a mi señora 'tu hermano está muerto en un charco de sangre y tus sobrinos igual'? Recuerdo una sensación de shock horrenda", relató.

Posteriormente, criticó que la PDI lo interrogara. "Me tuvieron desde las tres de la tarde hasta las cinco de la mañana (...) Yo le dije a la persona que me interrogaba 'oiga, ¿por qué me está tratando así?' De pronto, llegó un tipo (funcionario de la institución) que era como de películas gringas, con suspensores, la corbata desarmada, medio sudado, y me gritaba '¡confiesa!'", denunció.

Ya una semana después del crimen, el acusado afirmó que su esposa e hija le preguntaron si él lo había perpetrado, a lo que respondió negativamente.

"Las miré a los ojos y dije que no, y agradezco que me lo hayan preguntado. Yo soy inocente. Yo no lo he hecho, no tengo por dónde haber cometido este crimen tan horroroso. Sé que la Fiscalía quiere un culpable, pero no soy yo (...). La ley dice que el fiscal tiene que tener un principio de objetividad, (pero) han mentido en muchas cosas y han ocultado peritajes", acusó Ugalde.

Consultado sobre quién pudo haber sido ese culpable, el hombre respondió: "No sé, Eduardo era un tipo muy chistoso. Sus amigos eran pocos, (pero) la única persona que conozco que ha tenido muchos problemas y que ha sido violenta con él es su exmujer. Ella es la única persona que ha llegado a golpearlo. Él puso una orden de alejamiento contra ella, porque lo trataba muy mal".

"Ya perdí la esperanza en el Ministerio Público, ellos no quieren encontrar la verdad. Nosotros como familia vamos a buscar la verdad y la vamos a encontrar", cerró el acusado.

La máscara de gorila que compró, la bolsa que arrojó a un río y las lesiones que tenía

Fiscalía encuentra sospechoso que, el día de los hechos, Ugalde comprase una máscara de gorila y, después, mientras paseaba a su mascota, portara consigo una bolsa que -luego- arrojó a un río.

Asimismo, el ente persecutor desconfía de las lesiones que el imputado presentó la fatídica fecha.

Sobre la máscara, Ugalde afirmó que la había comprado por su nieto, que tenía un disfraz de gorila y le faltaba ese artículo: "Tampoco tiene rastros genéticos míos. No me la puse", sostuvo.

Respecto a la bolsa, "había limpiado mi casa y mi auto. El auto estaba lleno de cáscaras de mandarinas que comían mi señora y mi nieto y las puse ahí (...). Cuando iba caminando por la ciclovía, venía un ciclista y empecé a tirar la cuerda de la Rama (su perra) y ella no se me acercaba, por lo que tiré la bolsa al río. Era reciclable y tenía caca de perro y cáscaras", aseguró.

Por último, en cuanto a las lesiones, "la cámara de los carabineros que ingresaron el 18 de octubre a la casa muestra que yo no tengo heridas en el tabique. Yo me lo debo haber hecho el día siguiente (...). La PDI copió una de las heridas y la pegó en otro lado para que hubiese dos: hicieron un montaje y, además, confundieron centímetros con milímetros. Por eso digo que ellos quieren un culpable", expresó.