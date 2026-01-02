Unión Española e Iquique contrataron a reconocido abogado para su causa legal contra la ANFP

Tras recibir el portazo del directorio de la ANFP, Unión Española y Deportes Iquique se hicieron con los servicios de un reconocido abogado para acudir a la justicia ordinaria en su alegato por anular sus descensos debido a las diferencias entre reglamento del órgano rector y las bases de la Liga de Primera 2025.

Según La Tercera, los "hispanos" encabezados por Jorge Segovia contrataron al abogado Cristóbal Osorio, especialista que ha llevado importantes causas.

Entre su experiencia destaca el haber sido jefe de gabinete del ministro del Interior, Alvaro Elizalde; evitó la destitución del fiscal Emiliano Arias en 2020 tras ser acusado de mal comportamiento y negligencia; y fue defensor de la exjueza Angela Vivanco en la arista de la Corte Suprema del "Caso Audios".

El citado medio indicó que los "Dragones Celestes" se sumarán a la postura que tome Unión Española junto al abogado, con el análisis para el inicio del litigio legal ya en marcha.

Osorio se encuentra revisando los detalles del caso sobre los descensos para entregar un informe de factibilidad para llevar la causa, con la idea de presentar un escrito el martes 6 de enero.