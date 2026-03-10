Cristián Garay dirigirá un partido en la liga de Arabia Saudita

El árbitro chileno Cristián Garay viajará a Arabia Saudita para dirigir el partido entre Al Fateh y Al Hilal por la vigésima sexta fecha de la liga profesional.

El juez nacional recibió la invitación hace una semana a través de la federación saudí, contando con la aprobación de Conmebol para impartir justicia en la ciudad de Hofuf, ubicada a escasos kilómetros de la frontera con Catar.

El colegiado nacional llegará a Medio Oriente acompañado por los asistentes Alejandro Molina y Eric Pizarro, mientras que en las funciones del VAR estarán los nacionales Reinerio Alvarado y Juan Sepúlveda.

Respecto a la seguridad en la región por el actual contexto bélico, el profesional aseguró a El Mercurio que se encuentra en calma. "Desde la organización nos dieron todas las garantías de que, por lo menos en esa zona, está todo tranquilo. Por algo hicieron la invitación", afirmó el réferi de Chile.

Cristián Garay destacó que este viaje representa un crecimiento importante para su trayectoria deportiva al conocer nuevas culturas y formas de ver el balompié. El profesional analizó las características de los equipos y proyectó un encuentro similar al estilo sudamericano. "Ellos tienden a reclamar harto. Es muy similar al fútbol nuestro, con harta lucha y disputa de balón. Entonces igual se hace entretenido, hay que estar más atento", detalló el juez en Santiago.

Balance del Superclásico

El árbitro también realizó un balance de lo que fue el último choque entre Colo Colo y Universidad de Chile donde la escuadra azul se impuso por la cuenta mínima en Macul.

El colegiado calificó su tarea como correcta y subrayó que el cuerpo arbitral no tuvo incidencia en el marcador final. Pese a los cuestionamientos del director técnico "albo", el argentino Fernando Ortiz, el juez manifestó su conformidad por la ausencia de grandes polémicas en el Estadio Monumental..