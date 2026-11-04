Enrique Osses fue presentado como director técnico de arbitraje de Emiratos Arabes Unidos

Enrique Osses, exárbitro chileno, fue presentado oficialmente como nuevo director técnico de arbitraje de la Federación de Fútbol de Emiratos Arabes Unidos, institución que anunció este miércoles su nombramiento como parte de un proceso para fortalecer el trabajo y la formación de los jueces en el país asiático.

El exjuez mundialista asumió este nuevo desafío tras dejar la presidencia de la Comisión de Arbitros de Costa Rica, cargo que ejerció entre 2025 y 2026. Anteriormente, Osses encabezó el arbitraje chileno entre 2016 y 2020 y trabajó en la formación de los jueces de la Federación Mexicana de Fútbol desde 2021 hasta 2025.

La federación emiratí también destacó su participación como árbitro en el Mundial de Brasil 2014 y su trabajo como instructor de la FIFA en el Mundial de Clubes 2025 y en la Copa del Mundo 2026.

Junto con su nombramiento, la entidad anunció al uruguayo Jorge Larrionda como nuevo director del Departamento de Arbitros.