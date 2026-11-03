Champions League: Betis de Pellegrini cae con Borussia Dortmund
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Esta semana se reanuda la acción de la Champions League en Europa, con el desarrollo de la cuarta fecha de la fase de liga.
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1-0: 12'; Aboubakary Koita (AEK), 1-1: 32'; Jude Bellingham (RM), 2-1: 75'; Stavros Pilios (AEK), 2-2: 78'; Kylian Mbappé (RM), 2-3: 90+2'; Federico Valverde (RM)
0-1: 25'; Treymaurice Nyoni (LIV), 1-1: 29'; Mason Greenwood (FEN), 1-2: 70'; Alexander Isak (LIV), 2-2: 73'; Archie Brown (FEN), 3-2: 79'; Vedat Muriqi (FEN)
1-0: 49' Fábio Silva (BVB); 1-1: 67' Aitor Ruibal (BET); 2-1: 72' Konstantinos Karetsas (BVB)
0-1: 7' Anastasios Douvikas (COM); 0-2: 32' Anastasios Douvikas (COM); 0-3: 40' Nico Paz (COM); 0-4: 47' Lucas Da Cunha (COM); 0-5: 53' Marc Oliver Kempf (COM); 0-6: 57' Anastasios Douvikas (COM); 0-7: 62' Mattia Liberali (COM); 1-7: 65' Ruben Aguilar (LEN); 1-8: 69' Martin Baturina (COM)
1-0: 11' Jan Bednarek (POR); 1-1: 43' Scott McTominay (NAP); 2-1: 71' Gabri Veiga (POR); 3-1: 80' Jakub Kiwior (POR); 4-1: 90' Samu Aghehowa, de penal (NAP)
0-1: 25' Nicolo Tresoldi (BRU); 1-1: 54' Kodai Sano (PSV); 1-2: 65' Carlos Forbs (BRU)
0-1: 37' Castello Lukeba, en contra (MCI); 1-1: 49' Ridle Baku (RBL); 1-2: 58' Enzo Fernández (MCI); 2-2: 61' Antonio Nusa (RBL); 2-3: 78' Erling Haaland (MCI)
0-1: 9' Noni Madueke (ARS); 0-2: 38' Viktor Gyokeres (ARS); 1-2: 90' Wiktor Nowak (SLA)
0-1: 11' Patrick Orphe M'Bina (SAB); 1-1: 27' Erik Botheim (VIK); 2-1: 69' Zlatko Tripic (VIK); 3-1: 81' Henrik Sælebakke Falchener (VIK)
1-0: 12'; Aleksey Batrakov (GAL), 2-0: 15'; Aleksey Batrakov (GAL)
0-1: 59'; Issa Doumbia (SPO)
0-1: 54' Lennart Karl (BAY); 0-2: 74' Konrad Laimer (BAY)
1-0:7' Lamine Yamal (BAR); 2-0: 52' Raphinha (BAR); 3-0: 65' Raphinha (BAR)
0-1: 8' Yann Bisseck (INT); 0-2: 34' Francesco Esposito (INT); 0-3: 54' Piotr Zielinkski (INT)
0-1: 11' Matías Soulé (ROM); 0-2: 18' Donyell Malen (ROM); 1-2: 58' Bruno Fernandes, de penal (MU); 2-2: 83' Matheus Cunha (MU); 3-2: 85' Matheus Cunha (MU)
0-1: 9' Joao Neves (PSG); 0-2: 12' Desire Doue (PSG); 0-3: 13' Senny Mayulu (PSG); 0-4: 17' Fabián Ruiz (PSG); 0-5: 50' Fabián Ruiz (PSG); 0-6: 78' David Boly (PSG)
1-0: 19' Kasper Jorgensen (LASK); 2-0: 37' Kasper Jorgensen (LASK); 3-0: 44' Robert Ljubicic (LASK); 4-0: 48' Samuel Adeniran (LASK)