Un gendarme: La ANFP definió al árbitro para el clásico universitario

Universidad Católica y Universidad de Chile protagonizarán el domingo 1 de noviembre una nueva edición del clásico estudiantil, por la fecha 26 de la Liga de Primera, y la ANFP ya definió a los árbitros que estarán encargados de la justicia en el Claro Arena.

Según información de Cooperativa Deportes, el árbitro elegido por la ANFP para el clásico universitario es Diego Flores, de 36 años, quien además es Cabo segundo de Gendarmería.

Flores arbitró el clásico entre Cruzados y Azules el pasado 25 de abril en el Estadio Nacional, en la fecha 11 del torneo, con triunfo por la mínima para los chunchos.

Este domingo, Flores será asistido por José Retamal y Wladimir Muñoz, mientras que Franco Jiménez será el cuarto árbitro.

El VAR, en tanto, estará a cargo de Juan Lara y Alejandro Molina.

El clásico universitario arrancará a las 17:15 horas (20:15 GMT) en el Claro Arena y lo podrás seguir en nuestras plataformas.